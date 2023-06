Apple heeft een vernieuwde Mac Studio 2023 uitgebracht. Maar is er werkelijk veel verschil met zijn voorganger, de Mac Studio 2022? We zetten de verschillen tegenover elkaar, zodat jij beter kunt kiezen!

Op het oog zijn ze precies hetzelfde: de Mac Studio 2022 en de Mac Studio 2023 hebben dezelfde behuizing en ook de poorten en andere aansluitingen zitten op precies dezelfde plek. Maar binnenin is er meer veranderd dan je denkt. Je krijgt meer CPU- en GPU-cores, kunt meer centraal geheugen aansturen en kunt meer externe schermen aansluiten. Maar dat heeft wel gevolgen voor de prijs, want die ligt bij de 2023 soms een paar honderd euro hoger! Twijfel je welke van de twee de beste aankoop voor jou is, dan helpen we je op weg met dit overzicht met dit koopadvies, waarbij we de verschillen en overeenkomsten voor je op een rijtje zetten.

Verschillen Mac Studio 2023 vs Mac Studio 2022

Voor de verschillen tussen het 2023- en 2022-model kijken we naar onderstaande eigenschappen. Het eerste wat in het oog springt is de chip, maar ook op enkele andere punten zijn er kleine wijzigingen.

#1 Processor

De enige reden waarom Apple deze Mac nu al een update heeft gegeven, is dat er een nieuwe chip in zit. Hij loopt daarmee ook meteen gelijk met de Mac Pro 2023, die bedoeld is voor mensen die een grotere computerkast met meer uitbreidingsmogelijkheden zoeken.

Net als vorig jaar heb je bij de Mac Studio keuze uit een Max- en een nog snellere Ultra-chip, voor mensen die hogere eisen stellen aan performance. De M2 Ultra bevat 134 miljard transistoren, een toename van 20 miljard ten opzichte van de M1 Ultra, die er 114 miljard had. Een soortgelijke toename zien we bij de M2 Max: die heeft 67 miljard transistoren terwijl de vorige voorzien was van 57 miljard.

De M1 Ultra was voorzien van een 20-core CPU met 16 high-performance en 4 high-efficiency cores. De 24-core M2 Ultra doet er een schepje bovenop met 16 high-performance cores en 8 high-efficiency cores. Dit levert 20% meer performance op in vergelijking met de M1 Ultra. Gebruik je DaVinci Resolve, dan zal het verwerken van video’s tot 50% sneller gaan, belooft Apple.

De M2 Max is er ook op vooruit gegaan: deze heeft nu 12 CPU-cores en tot 38 GPU-cores, terwijl de M1 Max beschikte over een 10-core CPU en tot 32 GPU-cores. De geheugenbandbreedte van 400 GB/s is wel hetzelfde gebleven.

De M-serie chips worden gemaakt met een 5-nanometer proces, waardoor ze weinig ruimte innemen en toch verrassende performance bieden. De Ultra’s worden gemaakt met een technologie genaamd UltraFusion, waarbij twee Max-chips met elkaar worden gecombineerd. Ze gedragen zich als een enkele chip.

Specs Mac Studio M1/M2 Max

Hieronder zie je de belangrijkste specs van de Mac Studio met M1 Max- en M2 Max-chip:

Specificaties Mac Studio (M1 Max) 2022 Mac Studio (M2 Max) 2023 Vanafprijs €2.329,- €2.429,- Processor 10-core M1 Max 12-core M2 Max RAM Tot 64GB Tot 96GB GPU Tot 32 cores Tot 38 cores Opslag 512 GB, 1TB, 2TB, 4TB, 8TB 512 GB, 1TB, 2TB, 4TB, 8TB Poorten USB-C x6 (2x 3.1 Gen 2, 4x Thunderbolt)

USB-A x2

HDMI 2.0

SDXC

10GB Ethernet USB-C x6 (2x 3.1 Gen 2, 4x Thunderbolt)

USB-A x2

HDMI 2.1

SDXC

10GB Ethernet Connectiviteit WiFi 6

Bluetooth 5.0 WiFi 6E

Bluetooth 5.3

Specs Mac Studio M1/M2 Ultra

We hebben een soortgelijke tabel gemaakt voor de belangrijkste specs van de Mac Studio met M1 Max- en M2 Ultra-chip:

Specificaties Mac Studio (M1 Ultra) 2022 Mac Studio (M2 Ultra) 2023 Vanafprijs €4.849,- €4.629,- Processor 20-core M1 Ultra 24-core M2 Ultra RAM Up to 128GB Up to 192GB GPU Up to 64 cores Up to 76 cores Opslag 512 GB, 1TB, 2TB, 4TB, 8TB 512 GB, 1TB, 2TB, 4TB, 8TB Poorten USB-C x6 (6x Thunderbolt)

USB-A x2

HDMI 2.0

SDXC

10GB Ethernet USB-C x6 (6x Thunderbolt)

USB-A x2

HDMI 2.1

SDXC

10GB Ethernet Connectiviteit WiFi 6

Bluetooth 5.0 WiFi 6E

Bluetooth 5.3

#2 Graphics en externe displays

Bij de M-serie chips hoef je niet meer te kiezen voor aparte GPU’s van AMD, Nvidia of Intel. Je krijgt nu een standaard geïntegreerde GPU meegeleverd met meer cores, maar met als nadeel dat je achteraf niet meer kunt upgraden. De M1 Max bood de keuze uit een 24-core of 32-core GPU, terwijl dat bij de M2 Max nu omhoog is gegaan naar een 30-core of 38-core GPU. Bij de M1 Ultra was er keuze uit een 48-core of 64-core GPU en dat is bij de M2 Ultra nu 60-core of 76-core. Een flink verschil, met als gevolg betere prestaties en meer mogelijkheden om externe schermen aan te sluiten. Uit benchmarks blijkt dat de grafische performance van de modellen omhoog is gegaan van 108.000 (M1 Max) naar 131.000 (M2 Max). Bij de M2 Ultra is dit omhoog gegaan van 150.000 naar 217.000.

Met een Mac Studio M1 Max/Ultra kon je voorheen vier Pro Display XDR’s en één 4K-scherm aansluiten. Een 8K-scherm was destijds nog niet mogelijk. Kies je voor een Mac Studio M2 Max/Ultra, dan kun je maar liefst acht (!) 4K-schermen aansluiten, zes 6K-schermen of drie 8K-schermen. Het aantal schermen is dus omhoog gegaan, maar ook de resolutie. Dit is vooral prettig voor professionals zoals grafische designers en videobewerkers die veel schermen van hoge kwaliteit nodig hebben.

#3 Geheugen (RAM)

Bij de M-chips heb je centraal geheugen (unified memory), dat niet te upgraden is. Je moet dus meteen de juiste hoeveelheid RAM kiezen. Bij de M1 Max was dit maximaal 64GB, bij de M2 Max is dit nu tot 96GB geworden. De M1 Ultra kan maximaal met 128GB centraal geheugen worden geconfigureerd, terwijl de M2 Ultra tot 192GB gaat. Het kost je uiteraard wel behoorlijk wat extra.

#4: Connectiviteit: WiFi, Bluetooth en HDMI

Kijken we naar de (draadloze) aansluitingen, dan zijn er drie verschillen te zien. De M1 Max/Ultra zijn voorzien van WiFi 6 en Bluetooth 5.0, terwijl dit bij de M2 Max/Ultra is vervangen door WiFi 6E en Bluetooth 5.3. Dit zorgt voor betere compatibiliteit in de toekomst.

Wat de HDMI-poort betreft zijn de specs ook iets verbeterd. Alle modellen hebben een HDMI-poort voor het aansluiten van een extern scherm of tv, maar bij de M2 Max/Ultra is dit omhoog gegaan van HDMI 2.0 naar HDMI 2.1. De HDMI-display-uitvoer biedt ondersteuning voor één display met een resolutie tot 8K bij 60 Hz of een resolutie tot 4K bij 240 Hz. Ook biedt de poort ondersteuning voor variabele refresh-rate (VRR), HDR en meerkanaals­audio. De eigenschappen van deze HDMI-poort zijn op alle generaties hetzelfde.

#4 Prijsverschil: €100 of meer

De Mac Studio 2022 lag vanaf €2.329,- in de winkel, terwijl je voor het nieuwe model €100,- meer kwijt bent, namelijk €2.429,-. Dit is de prijs van het instapmodel. In de VS bleef de instapprijs gelijk op het niveau van $1.999,- (excl. tax), dat psychologisch en marketingtechnisch gunstiger ligt. Maar helaas moeten we in Europa fors meebetalen aan het inflatiespook en de Amerikanen niet.

Het instapmodel van de Mac Studio 2023 beschikt over een M2 Max-chip, een CPU met 12 cores, een GPU met 30 cores en een Neural Engine met 16 cores. Met 32GB centraal geheugen en een 512GB SSD kun je aardig uit de voeten. De duurste configuratie van de Mac Studio 2022 kostte €9.229,- en dat is bij de Mac Studio 2023 nog iets omhoog gegaan: je betaalt nu €10.369,- als je de hoogst mogelijke performance wilt hebben.

Mac Studio M2 Max 2023 Mac Studio M2 Ultra 2023

De instapprijs van het 2022-model was dus al iets lager en omdat dit model al wat langer op de markt is zijn er ook wat meer deals te vinden. Je kunt voor rond de €2.100,- al iets vinden. Huidige gebruikers van het 2022-model zullen deze wat vaker van de hand doen, nu er een opvolger is. Daar kun je als tweedehands koper mooi van profiteren: je krijgt een desktopcomputer die nog maar een jaar oud is en prima performance biedt, maar ‘de kop is eraf’ qua prijs. En omdat de Mac Studio meestal permanent op een bureau staat, is er ook weinig kans op beschadigingen en andere gebruikssporen. Verder zou je kunnen kijken bij winkels die de Mac Studio 2022 nog steeds op voorraad hebben. Bij Apple is dit model uit het assortiment gehaald.

Klik hier voor de prijzen van de Mac Studio 2022 M1 Max/Ultra M1 Max M1 Ultra

Overeenkomsten Mac Studio 2023 vs Mac Studio 2022

Naast deze belangrijkste verschillen, zijn er vooral veel overeenkomsten tussen de Mac Studio 2023 en zijn voorganger. Dit zijn de aspecten waarop beide modellen gelijk scoren:

Design : Hetzelfde strakke design in zilver, dat eruit ziet als twee op elkaar gestapelde Mac mini’s.

: Hetzelfde strakke design in zilver, dat eruit ziet als twee op elkaar gestapelde Mac mini’s. Afmetingen : Beide meten 19,7 x 19,7 cm en hebben een hoogte van 9,5 cm.

: Beide meten 19,7 x 19,7 cm en hebben een hoogte van 9,5 cm. Gewicht : Beide modellen wegen 2,7 kg, handig om te weten als je deze Mac regelmatig wilt verplaatsen. De M2 Ultra-modellen wegen 0,9 kg meer vanwege de zwaardere koeling.

: Beide modellen wegen 2,7 kg, handig om te weten als je deze Mac regelmatig wilt verplaatsen. De M2 Ultra-modellen wegen 0,9 kg meer vanwege de zwaardere koeling. Inhoud verpakking : In beide gevallen krijg je de Mac Studio en een stroomkabel, meer niet. Je moet zelf zorgen voor toetsenbord, muis/trackpad en scherm.

: In beide gevallen krijg je de Mac Studio en een stroomkabel, meer niet. Je moet zelf zorgen voor toetsenbord, muis/trackpad en scherm. Opslag : Beide modellen worden standaard geleverd met een 512GB SSD, die je uiteraard kunt upgraden naar meer opslag.

: Beide modellen worden standaard geleverd met een 512GB SSD, die je uiteraard kunt upgraden naar meer opslag. Neural Engine : Beide zijn voorzien van een 16-core Neural Engine.

: Beide zijn voorzien van een 16-core Neural Engine. Geheugenbandbreedte : De M1 Max en M2 Max hebben beide een geheugenbandbreedte van 400 GB/s

: De M1 Max en M2 Max hebben beide een geheugenbandbreedte van 400 GB/s Thunderbolt 4-poorten : Er is geen verschil tussen de aansluitingen op een Mac Studio met M1/M2 Max. Beide beschikken over vier Thunderbolt 4-poorten. Kies je voor M1/M2 Ultra, dan krijg je zes Thunderbolt 4-poorten voor het aansluiten van externe schermen, externe opslag of een docking station.

: Er is geen verschil tussen de aansluitingen op een Mac Studio met M1/M2 Max. Beide beschikken over vier Thunderbolt 4-poorten. Kies je voor M1/M2 Ultra, dan krijg je zes Thunderbolt 4-poorten voor het aansluiten van externe schermen, externe opslag of een docking station. Usb-c-poorten : Beide generaties hebben twee usb-c-poorten met een snelheid tot 10 Gb/s op modellen met M1/M2 Max en een snelheid van 40 Gb/s haalt op modellen met M1/M2 Ultra.

: Beide generaties hebben twee usb-c-poorten met een snelheid tot 10 Gb/s op modellen met M1/M2 Max en een snelheid van 40 Gb/s haalt op modellen met M1/M2 Ultra. Geheugenkaartslot : lle modellen hebben een SCXC-kaartslot (UHS-II) voor het snel kunnen importeren van foto’s na een fotoshoot.

: lle modellen hebben een SCXC-kaartslot (UHS-II) voor het snel kunnen importeren van foto’s na een fotoshoot. Ethernet : Alle modellen hebben een 10GB Ethernet-poort.

: Alle modellen hebben een 10GB Ethernet-poort. Audio-aansluiting: Beide hebben een 3,5mm koptelefoonaansluiting voor audio.

Conclusie Mac Studio 2023 vs Mac Studio 2022

De keuze tussen een Mac Studio 2023 en een Mac Studio 2022 hangt af van je budget, werkgerelateerde behoeften en de mate waarin je klaar wilt zijn voor de toekomst. Voor professionals die sterk afhankelijk zijn van grafisch intensieve apps en de best mogelijke performance willen, is de Mac Studio 2023 een logische keuze. Je hebt nog meer performance dankzij de M2 Max- en M2 Ultra-chpi en je hebt meer CPU- en GPU-kernen tot je beschikking. Je hebt ook iets meer keuze uit geheugenopties en kunt meer externe schermen aansluiten. Wel is het een vrij prijzige machine en de prijs is ten opzichte van vorig jaar zelfs nog iets gestegen. Dat geldt helemaal voor de topmodellen.

Heb je een beperkt budget, dan is de Mac Studio 2022 ook een prima keuze. Heb je veel performance nodig, dan lukt het wellicht om een M1 Ultra in huis te halen. Die biedt indrukwekkende performance en kost tweedehands een stuk minder.

Het design en de fysieke eigenschappen zijn grotendeels gelijk gebleven, zodat het vooral op de interne componenten aankomt. Zoek je de beste afweging tussen prijs en prestaties, dan is de Mac Studio 2022 nog steeds een prima aankoop. Wil je het allerbeste, dan is de Mac Studio 2023 wat je nodig hebt.

Bekijk eens de prijzen bij deze winkels:

Ga de Mac Studio 2023 kopen als…

…je het nieuwste en snelste product wilt.

…je de performance van M2 Ultra nodig hebt, in een behuizing die nog wel goed mee te nemen is in een tas of koffer.

…prijs niet zo belangrijk is, je verdient het toch zó weer terug omdat je sneller kunt werken.

Mac Studio M2 Max 2023 Mac Studio M2 Ultra 2023

Ga de Mac Studio 2022 kopen als…

…je krapper qua budget bent en toch goede performance wil.

…liever een tweedehands model koopt om kosten te besparen.

…je voldoende hebt aan de performance van de M1 Max of M1 Ultra.