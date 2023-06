Oude toegangscode blijft nog 72 uur geldig

De nieuwe functie is bedoeld voor mensen die een nieuwe toegangscode hebben gekozen en die daarna alweer snel zijn vergeten. iOS 17 biedt de oplossing: je krijgt gedurende 72 uur de tijd om nog je oude toegangscode te gebruiken. Dit is minder veilig, want als je erachter bent gekomen dat iemand jouw toegangscode weet, wil je zo snel mogelijk een nieuwe instellen. Zonder dat de oude nog een tijdje geldig is. In de Instellingen-app kun je gelukkig ervoor zorgen dat de oude toegangscode direct ongeldig wordt.



Vergeetachtige mensen kunnen hun oude code nog 72 uur blijven gebruiken.

Mensen die veiligheid belangrijker vinden, kunnen zorgen dat de oude code meteen ongeldig wordt. Hiervoor ga je naar Instellingen > Face ID en toegangscode > Verwijder vorige toegangscode nu.

Je hebt voortaan dus twee keuzes:

Heb je deze functie ingeschakeld en voer je iOS 17 een foute toegangscode in, dan krijg je de optie om je oude toegangscode in te voeren. Daarna heb je de mogelijkheid om weer een nieuwe code te kiezen (die je hopelijk wel kunt onthouden).

Apple kwam de afgelopen weken onder vuur te liggen, omdat het (zoals bekend) mogelijk is om met alleen de toegangscode van een iPhone allerlei dingen te wijzigen. Zo kun je het wachtwoord van een Apple ID wijzigen en allerlei accounts resetten, waardoor de werkelijke eigenaar van een account geen toegang meer heeft. Het kwam in het nieuws door een artikel bij de Wall Street Journal, waarin enkele mensen aan het woord kwamen die slachtoffer waren geworden van ’toegangscode afkijken’. Apple’s softwarebaas Craig Federighi beloofde toen dat Apple “andere mogelijkheden onderzoekt om dit op te lossen”.

Maar de nieuwe functie brengt juist nieuwe gevaren met zich mee. Als je erachter bent gekomen dat anderen je toegangscode weten, is het een kleine moeite om de code te wijzigen. Je moet er voortaan wel aan denken om de oude code dan meteen ongeldig te maken. Wel kan de functie van pas komen voor ouders met kinderen: als een kind opzettelijk de toegangscode van een iPhone of iPad heeft gewijzigd heb je als ouder nog de mogelijkheid om weer toegang te krijgen tot het apparaat. En als je nogal vergeetachtig bent of met vergeetachtige huisgenoten te maken hebt, kan het ook van pas komen. Zonder de toegangscode ben je namelijk in de aap gelogeerd.

Meer over iOS 17

