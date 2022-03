De makers van de Kaleidoscope-app hebben een blogposting geschreven, waarin ze stellen dat de Mac App Store te beperkt is. De enige oplossing die ze zien is hun app uit de Mac App Store te halen.

Makers van Kaleidoscope-app klagen

Gelukkig zitten de ontwikkelaars niet vast aan de Mac App Store. Het is de enige appwinkel van Apple waar je al vanaf het begin omheen kunt werken, terwijl je bij alle andere platformen qua distributie vastzit aan de App Store. Het gevolg is dat de Mac App Store veel minder aanbod bevat. Het maken van Mac-apps is op zich al minder populair, in vergelijking met iOS. Maar er zijn ook steeds meer ontwikkelaars die hun apps aanbieden via de eigen website, waar ze geen 15%-30% commissie hoeven af te dragen en precies weten wie de software gekocht heeft.



De klachten van de Kaleidoscope-makers richten zich vooral op appbundels en het feit dat ze geen betaalde upgrades kunnen aanbieden. Kaleidosckope is een macOS -app waarmee je de inhoud van mappen en bestanden kunt vergelijken. De app is tegenwoordig in handen van het bedrijf Letter Opener, dat grote update heeft uitgebracht zodat de app weer bij de tijd is. Maar daar ging een hoop tijd en geld in zitten en daar willen de makers voor beloond worden , vertellen ze in een blogpost.

Betaalde appupdates zijn niet mogelijk

Vorig jaar oktober kwam Kaleidoscope 3 (€149,99!) uit met een nieuwe interface, donkere modus, ondersteuning voor Apple Silicon en nog veel meer. Het team wilde een bedrag vragen voor de update, maar liep daarbij tegen de beperkingen van de App Store aan. Betaalde appupdates zijn in de softwarewereld heel gebruikelijk, maar Apple maakt het niet mogelijk. De enige mogelijkheid is om de update als een nieuwe app uit te brengen, zoals de makers van de Tweetbot-app regelmatig doen. Het nadeel daarvan is dat alle bestaande gebruikers weer de volledige prijs moeten betalen, omdat er geen onderscheid kan worden gemaakt tussen oude en nieuwe klanten. Daar komt bij, dat iedereen de app handmatig opnieuw moet installeren en moet inloggen. Dat is extra werk, dat voorkomen had kunnen worden met een beter upgrade-mechanisme. Ontwikkelaars kunnen hun huidige klanten dan goedkoop een upgrade aanbieden.

Appbundels zijn ook niet de oplossing

De makers van Kaleidoscope dachten dat appbundels een oplossing konden zijn, omdat je dan een lagere prijs kunt aanbieden als de gebruiker de eerdere app al bezit. Maar dat bleek een misvatting. Zo werkt de korting van een appbundel niet meer als de gebruiker van land wisselt omdat de Apple ID aan het land is gebonden. Een gebruiker zou voor de update nog gewoon zijn oude Apple ID kunnen gebruiken, maar soms staat daar geen tegoed meer op.

Nu komt dit maar zelden voor. Lastiger is dat de upgradeprijs niet voor iedereen hetzelfde is, omdat het afhangt van de prijs die je in het verleden hebt betaald. Kocht je de app met korting, dan is de upgradeprijs hoger. Het gaat bij een 150 euro kostende app al snel over een paar tientjes meer of minder.

Een ander punt is dat de oude app Kaleidoscope 2 in de App Store beschikbaar moet blijven als de ontwikkelaar een upgradebundel wilt aanbieden. Een oplossing is er niet echt. Het team heeft het bij Apple aangekaart en om verbeteringen gevraagd, maar dat heeft nog tot niets geleid.

Apple lijkt vooral geïnteresseerd in-app abonnementen, die een constante inkomstenstroom opleveren, zowel voor de ontwikkelaar als voor Apple. Maar er zijn appmakers die het liefste een eenmalig bedrag rekenen. En veel gebruikers vinden dat ook prettiger.