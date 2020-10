iPad als tweede scherm voor Windows dankzij Luna Display

Luna Display voor Windows

Luna Display voor Windows is live gegaan op Kickstarter en dat betekent dat je kunt investeren in het idee om je iPad als tweede scherm voor Windows te gebruiken. Er is geen kabel nodig. Luna Display is een klein accessoire (dongle) die je in je device steekt. De nieuwe versie voor Windows moet wel eerst gefinancierd worden en daar kun jij bij helpen door geld over te maken naar Kickstarter.



De Windows-versie werkt hetzelfde als die voor de Mac. Je steekt de dongle in de computer en start een app op zowel de tablet als op de computer. De iPad wordt dan een tweede scherm, waarbij je het touchscreen en toetsenborden kunt gebruiken. De oplossing wordt gemaakt door Astropad.

Sinds Luna Display in 2017 van start ging heeft Astropad al veel verzoeken gekregen om het ook voor Windows geschikt te maken. Na zich jarenlang alleen op Mac te hebben gericht is de tijd nu aangebroken om crossplatform te gaan kijken. Dat betekent wel wat aanpassingen in de techniek. De huidige Mac-versie werkt met USB-C en Mini DisplayPort. Bij Windows zal worden gekozen voor HDMI. Het zou moeten werken met elke Window-app, zonder dat kabels nodig zijn. Wel moeten beide apparaten op hetzelfde WiFi-netwerk zijn aangesloten. De latency ligt op 16ms.

Wil je meedoen op Kickstarter, dan betaal je $49 (Early Bird) tot $59 (latere aanmeldingen). Uiteindelijk gaat Luna Display voor Windows $80 in de winkel kosten, dus je kunt besparen door nu al op Kickstarter mee te doen. Uiteraard loop je bij deelname wel risico dat het project niet doorgaat en dat je je geld kwijt bent. De enige zekerheid die je hebt is dat Astropad de afgelopen jaren een betrouwbaar bedrijf is gebleken. Het is geen eendagsvlieg.