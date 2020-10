Er zijn allerlei apps waarmee je pakketjes kan volgen, zoals de app van PostNL. Er zijn ook apps van derden waarin je pakketjes van allerlei koeriers bij elkaar kan zetten. Deliveries is veruit de populairste optie. Het is alweer een tijdje geleden dat we over de app geschreven hebben. In de afgelopen jaren zijn er dan ook geen grote veranderingen geweest, want de updates brachten alleen bugfixes en ondersteuning voor de nieuwste apparaten en iOS-versies. Nu is versie 9.0 van Deliveries beschikbaar met daarin een grote verandering in het verdienmodel.



Deliveries nu met betaald lidmaatschap

Als je de app nog niet eerder gedownload had, kun je dat nu kosteloos doen. Deliveries is met ingang van versie 9.0 als gratis app beschikbaar op iPhone, iPad, Apple Watch én Mac. Maar helaas betekent het niet dat je dan ook meteen pakketjes kan volgen. Om de app daadwerkelijk te kunnen gebruiken voor het volgen van je eerstvolgende levering, heb je een betaald lidmaatschap nodig. Dit kost €0,99 per maand of €5,49 per jaar. Je krijgt dan alle functies van de app, die je op al je Apple-apparaten kan gebruiken. Als je een lidmaatschap geprobeerd hebt en dit niet verlengt, blijven je pakketjes die je gevolgd hebt wel zichtbaar.

Heb je de app eerder voor een vast bedrag gekocht, dan kun je hem blijven gebruiken zoals je altijd deed. Het is niet verplicht om een betaald lidmaatschap af te sluiten. Het toevoegen van nieuwe pakketjes kan nog steeds en ook het volgen van de locatie blijft beschikbaar. Voor sommige functies gelden er wel enkele beperkingen. Synchronisatie met Junecloud is niet beschikbaar en ook nieuwe functies zijn alleen met een actief lidmaatschap te gebruiken.

Om vroege kopers tegemoet te komen, krijgt iedereen een gratis lidmaatschap van maximaal 18 maanden. De duur van dit gratis lidmaatschap is afhankelijk van je aankoopdatum van de app. Is dit langer dan 18 maanden geleden, dan eindigt het lidmaatschap op 1 februari 2021. Met dit tijdelijke gratis lidmaatschap kun je wel gebruikmaken van Junecloud en nieuwe functies die in die tijd uitgebracht worden.

Ook veel nieuwe functies

Naast het wijzigen van het verdienmodel, heeft de ontwikkelaar ook niet stilgezeten. Er is een vernieuwd ontwerp met ondersteuning voor de donkere modus, bekijk je nu een volledige geschiedenis van je pakje, ondersteuning voor Drag & Drop en kun je meerdere pakketjes in de app selecteren en deze bijvoorbeeld tegelijk archiveren. Je kan nu ook iCloud-synchronisatie en Junecloud tegelijkertijd gebruiken. Het voordeel van Junecloud is dat je ook vanaf het web toegang krijgt. Andere nieuwe functies zijn het exporteren van je gegevens en pakketjes, verbeteringen voor Siri Shortcuts en het uitschakelen van de klemborddetectie.