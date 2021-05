B&O Beosound Explore

De Deense audiofabrikant Bang & Olufsen maakt vaak speaker van aluminium en dat is bij deze nieuwe Bluetooth-speaker ook weer het geval. De Beosound Explore is gemaakt van geanodiseerd aluminium en is licht van gewicht. Het is een goed alternatief voor de pas aangekondigde Sonos Roam, die ook makkelijk mee te nemen is en tegen en regenbui kan. Op het eerste gezicht lijkt de B&O Beosound Explore misschien iets te kwetsbaar voor een ruige trektocht, maar volgens de fabrikant valt dat wel mee.



Deze speaker heeft een batterijduur van 27 uur en is speciaal gericht op outdoor avonturen. De buitenkant is gemaakt van een speciaal Type 2 geanodiseerd aluminium, dat krasbestendig is. De behuizing heeft een IP67-rating, vergelijkbaar met de AirTag. Hij is dus stof- en waterbestendig. “We hebben de Beosound Explore gemaakt als onze meest stevige speaker, die de elementen buitenshuis kan weerstaan”, aldus productmanager Christoffer Poulsen van B&O. Ook benadrukt hij de buitengewone geluidskwaliteit gezien het formaat. Dit maakt de speaker ideaal om mee te nemen op elk avontuur.

Lekker luide bas

Om te zorgen dat het hele bos kan meegenieten van jouw muziek zitten er twee 1,8-inch full range drivers in, die een bas van 59 decibel produceren. De grill is voorzien van insnijdingen aan alle kanten, zodat je 360 graden geluid krijgt. Ook kun je twee speakers koppelen tot een stereopaar.

AirPlay 2 wordt niet genoemd in de specs, maar de speaker zou wel MFi-gecertificeerd zijn. Wat dit inhoudt wordt niet helemaal duidelijk op de productpagina. Daar is wel te lezen dat de speaker ook gecertificeerd is voor Google Fast Pair en Microsoft Swift Pair, twee manieren om snel te kunnen koppelen.

De aluminium behuizing heeft aan de bovenkant een simpel bedieningspaneel, dat ook geschikt is voor handschoenen en voor koude omstandigheden. Je krijgt er een karabijnhaak bij om de speaker te kunnen ophangen, bijvoorbeeld aan een boomtak of rugzak. Opladen doe je via USB-C en de verbinding leg je met Bluetooth 5.2.

De kleurkeuze is afgestemd op Scandinavische landschappen, zoals bossen en fjorden. Je kunt kiezen uit Black Anthracite, Green en Grey Mist. Antraciet en groen zijn verkrijgbaar via de B&O winkels terwijl de grijze variant deze zomer uit komt. Hij kost €199.

B&O is verkrijgbaar bij gespecialiseerde audiowinkels zoals HifiKlubben, maar ook bij bekende retailers.