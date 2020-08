iCulture Vandaag: dit was donderdag 20 augustus 2020

Mogelijk heeft Apple de datum van het iPhone 12-event gelekt: op YouTube verscheen de datum van 10 september. Maar dat is een donderdag… en dat is wat ongebruikelijk. Ook vinden we dat Apple minder hard de strijd om de App Store-vergoedingen in moet gaan, omdat het relatief weinig oplevert in vergelijking met de totale omzet van Apple. Een beetje coulance en soepelheid was wel prettig geweest. Heel wat lezers zijn het daar overigens niet mee eens en vinden dat Apple als beheerder van de winkel zelf de vergoedingen mag bepalen. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Opinie, tips en meer

Nieuws

Apps en accessoires

Met Instagram kun je nu eindeloos bladeren dankzij Suggested Posts.

VMware Fusion 12 is aangekondigd en werkt met macOS Big Sur. Maar dat betekent nog niet dat het met ARM-Macs gaat werken.

Deals

Meer vandaag

Deze apps en updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Eve for HomeKit (gratis, iPhone/iPad, iOS 13.1+) - Meer aandacht voor je camera’s met een fullscreen overzicht.