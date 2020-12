Voor de ontwikkeling van de iPhone 12 en alle andere nieuwe producten die Apple in 2020 uitgebracht heeft, heeft Apple vanuit het hoofdkantoor regelmatig contact met de fabrieken in China. Maar vanwege het coronavirus is een tripje naar een fabriek geen optie meer. Apple-engineers moesten daarom ook veel op afstand werken, maar hoe doe je dat bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld een nieuwe iPhone? Apple blijkt gebruik gemaakt te hebben van robots en iPads met augmented reality.



Apple gebruikt robots en augmented reality voor werken op afstand

In een meeting met medewerkers verklapt Dan Riccio, vice president van hardware-engineering bij Apple, dat robots en augmented reality een goed alternatief was voor de gebruikelijke tripjes naar de fabrieken. De robots konden op afstand vanuit huis worden bediend. iPads werden voorzien van speciale augmented reality-software om de techneuten in de fabrieken te begeleiden. Het is niet duidelijk hoe deze software precies werkt, maar je zou je kunnen indenken dat AR kan helpen met het bouwen van de binnenkant en het design van de nieuwste iPhone.

Wie weet dat deze ervaring Apple ook weer helpt bij het ontwikkelen van nieuwe AR-toepassingen. Apple is al jarenlang bezig met augmented reality en zou ook werken aan een eigen Apple AR-bril. Met ARKit kunnen ontwikkelaars zelf eigen toepassingen voor augmented reality maken. Bekende voorbeelden zijn het plaatsen van virtuele meubels in je eigen woonkamer.

Voorlopig is thuiswerken nog het devies bij Apple. De verwachting is dat medewerkers van Apple nog tot juni 2021 zoveel mogelijk thuiswerken. Wat dit zal betekenen voor de WWDC 2021 is nog lastig in te schatten, omdat onduidelijk is wat de situatie op dat moment is. Wellicht dat de situatie tegen die tijd flink verbeterd is, waardoor een fysieke conferentie weer mogelijk is. Maar het zou ook ons niets verbazen als Apple voorlopig nog vast blijft houden aan de opgenomen presentaties, zelfs als de situatie tegen die tijd verbeterd is.