Kuo verwacht daarom (een klein beetje) opschudding in de mobiele telefoonmarkt. De verlaging van 10 procent geldt voor het eerste kalenderkwartaal van 2020, schrijft de analist in een notitie aan investeerders. Kuo’s nieuwste marktonderzoek toont aan dat de verkoop binnen China alleen al tussen de 50% en 60% is gezakt tijdens het Chinese Nieuwjaar. Dit heeft ervoor gezorgd dat er redelijk veel voorraad in de schappen ligt.



In China werden in 2019 tussen de 360 en 380 miljoen smartphones (dus niet alleen iPhones) verkocht. Kuo verwacht dat het dit jaar met 15% zal zakken naar 310 tot 330 miljoen. Andere analisten zijn iets optimistischer en verwachten 330 tot 350 miljoen. Gek genoeg denkt Kuo dat er minder vraag zal zijn om toestellen te vervangen door een 5G-model. Maar de grootste invloed zal komen door het coronavirus, waardoor consumenten minder vertrouwen hebben.

Bij Android-gebruikers is er eveneens minder behoefte om naar een 5G-model te upgraden, merkt Kuo op. Deze groep zou ook minder geneigd zijn om een 5G-toestel aan te schaffen, omdat er nog geen ‘killer app’ is waarvoor je de hogere snelheid nodig hebt. Consumenten hebben daarom niet het idee dat het een innovatie is die ze nu moeten hebben. Voor Apple speelt de vraag naar 5G minder. Apple zal vooral last hebben van het coronavirus.

In het eerste kwartaal van 2020 verwacht Kuo dat er tussen de 36 en 40 miljoen iPhones worden verkocht. Hij vindt het echter moeilijk om te voorspellen omdat er zoveel onzekerheden zijn, ook hoe consumenten erop zullen reageren.

Apple heeft ondertussen alle Apple Stores in China gesloten in afwachting van de verdere ontwikkelingen. Tot 9 februari kun je alleen online winkelen in de Apple Store.