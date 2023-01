De NPI-fase is bedoeld om mogelijke problemen met de geplande productie op het spoor te komen. Ook wordt gekeken of bepaalde stappen verfijnd of gestroomlijnd kunnen worden. Want terwijl de levertijden van de iPhone 14 Pro aantrekken en het toestel eindelijk goed verkrijgbaar is, is Apple alweer een stap verder. Eerder is er al een klein aantal iPhone 15-exemplaren gemaakt, maar bij de NPI-fase is er sprake van een echte productielijn. De telefoons worden gemaakt volgens precies dezelfde werkwijze en met de apparatuur waar ook tijdens de massaproductie gebruik van wordt gemaakt.



iPhone 15 wordt gemaakt in China en India

Apple loopt tijdens de productie van nieuwe devices wel eens tegen onvoorziene problemen aan en de NPI-fase is nu juist bedoeld om dit snel op het spoor te komen. Mogelijke knelpunten komen hopelijk nu al aan het licht. Is er te veel afkeur van producten, zijn er maatregelen mogelijk die kostenbesparend zijn of kan de efficiency worden verbeterd, dan moet dat ook in deze fase duidleijk worden.

Volgens Economic Daily News is Foxconn de enige partner die begonnen is met deze proefproductie. Dit bedrijf is Apple’s belangrijkste partner voor assemblage en zal de meerderheid van de iPhone 15-exemplaren gaan leveren vanuit China en India. De productie zal in beide landen vrijwel tegelijk van start gaan. Apple wilde dit eerder al voor de iPhone 14, maar dat lukte niet. De assemblage in India begon twee maanden later dan in China. In voorgaande jaren was het verschil nog groter: toen duurde het soms wel zes tot negen maanden voordat de productie in India van start ging.

Eerste Indiase Apple Stores

Wat India betreft heeft Apple nog andere plannen: het bedrijf zou zijn gestart met sollicitatiegesprekken voor de eerste retailwinkels. Er zijn tot nu toe geen Apple Stores in India. De Financial Times ontdekte vijf mensen uit Mumbai en New Delhi die een baan hebben gekregen. Eerder was het niet mogelijk om Apple Stores in India te openen, omdat het land strikte regels hanteert omtrent productie in eigen land. Nu de productie van iPhones al een tijdje gaande is in India, voldoet Apple aan de voorwaarden. Een geplande winkel in Mumbai werd twee keer uitgesteld door COVID. Inmiddels wordt een opening verwacht in het eerste kwartaal van 2023.