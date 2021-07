Trucs van een dievenbende

De dieven beweren toegang te kunnen krijgen tot “alle iPhone-modellen” vanaf de iPhone 5 tot de allernieuwste. Vervolgens kregen ze ook toegang tot bankrekeningen. De truc die ze daarbij gebruiken, maakt duidelijk dat je zorgvuldig moet omgaan met je Apple ID. Het beste kun je hiervoor een e-mailadres gebruiken dat niet openbaar bekend is dan dat je niet actief gebruikt voor communicatie en nieuwsbrieven.

De truc werkt als volgt: de dieven staken de simkaart van een gestolen toestel in een andere iPhone. Daarna zochten ze op internet naar het e-mailadres van de gebruiker. Omdat sommige mensen hun e-mailadres ook gebruiken als Apple ID, was het mogelijk om op die manier toegangscodes op te vragen en wachtwoorden te resetten. Vervolgens probeerde de bende toegang te krijgen tot de bankrekening van de slachtoffers.



Het gaat hier om een Braziliaanse bende , maar de truc kan natuurlijk ook in andere landen toegepast worden. De bende was vooral eind 2020 actief en is inmiddels opgerold. Tegenover de politie klaarden ze dat ze “elke iPhone konden hacken” en ze legden ook hoe ze dat deden. Vooral via Facebook en Instagram bleek het goed mogelijk om te achterhalen welk e-mailadres gekoppeld was aan een bepaald telefoonnummer.

Bij het zoeken naar het e-mailadres dat voor backups werd gebruikt, werd vooral gelet op mailadressen met een geschikte extensie, zoals @gmail.com. De criminelen waren blijkbaar in staat om nieuwe iPhones te herstellen van een iCloud-backup en gingen daarna in apps zoals Notities of in de iCloud Sleutelhanger op zoek naar inloggegevens voor mobiel bankieren.

Of het inderdaad zo makkelijk is, weten we natuurlijk niet. Maar het is verstandig om op basis van deze informatie eens na te gaan of jouw beveiligingsmaatregelen nog wel afdoende zijn en of je misschien je telefoonnummer van Facebook moet halen.

De telefoons zelf werden gestolen door jongemannen op fietsen, die ze uit handen van voetgangers gristen. Ze schakelden de iPhone daarna meteen naar de cameramodus over, om te voorkomen dat het toestel vergrendeld zou worden. Ook schakelden ze vliegtuigmodus in zodat de toestellen niet gevolgd konden worden. Op deze manier was het op een simpele manier mogelijk om de standaard beveiligingsmaatregelen zoals Touch ID en de toegangscode te omzeilen.