Time Capsule defect door ondeugdelijke harddisk

Apple heeft in de Time Capsules gebruik gemaakt van Seagate Granada-harddisks. Deze blijken een ontwerpfout te hebben waardoor ze sneller dan normaal kapot gaan. Duitse media spreken over een tikkende tijdbom en een dreigende ‘data-dood’. Dat lijkt wat overdreven, maar het is wel goed om een extra backup achter de hand te houden en niet volledig op de Time Capsule te vertrouwen. Apple heeft tot 2018 de Time Capsule verkocht, het backupsysteem waarmee je gemakkelijk een Time Machine-backup kunt maken. Daarin wordt een aangepaste versie van de Grenada harddisk gebruikt (ST3000DM001 en ST2000DM001 2014-2018) die niet helemaal goed functioneert.



Het gaat om het deel van de harddisk waar de lees- en schrijfkoppen geparkeerd worden als ze niet actief zijn. Deze bestaan bij de genoemde harddisks uit twee verschillende materialen die door temperatuurinvloeden na verloop van tijd breken. Daarbij speelt mee dat de Time Capsule onvoldoende geventileerd kan worden. De lees- en schrijfeenheden van de harddisk verliezen hun vorm en brengen schade aan op de dataschijven. Vaak is de harddisk dan niet meer volledig te redden en kun je data kwijt zijn. Het werd ontdekt door de Duitse data recovery-firma 030 Datenrettung Berlin, die al meerdere gevallen in de praktijk zag langskomen. Als een kapotte Time Capsule bij dit bedrijf wordt ingeleverd gaat het vrijwel altijd om dit probleem. Soms is de data met heel veel moeite nog te achterhalen, maar je kunt het probleem maar beter voor zijn.

Het gaat om de vijfde generatie Time Capsule met modelnummer ME177Z/A (met Seagate Grenada ST2000Dm001) en ME182Z/A (met Seagate Grenada ST3000DM001). Ook gewone computers die met een dergelijke harddisk zijn uitgerust kunnen tegen problemen aanlopen. Het zou al sinds 2016 of langer bekend zijn, maar Seagate heeft nog nooit een terugroepactie of iets dergelijks georganiseerd. Apple ook niet.

Ben je handig, dan zou je de harddisk kunnen vervangen door een recenter model. De handleiding daarvoor vind je bij iFixit. Voor anderen is het beste advies om een volledige backup van je huidige Time Capsule te maken en op zoek te gaan naar een nieuwe harddisk voor je backups.