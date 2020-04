CarKey voor iPhone 9

Het toestel heeft nog geen naam gekregen in de code en kan dus ook nog steeds ‘iPhone SE 2′ gaan heten. Apple heeft nieuwe code toegevoegd, waarin CarKey-ondersteuning voor een toestel met Touch ID wordt omschreven. Voorheen werkte het alleen met toestellen met Face ID. De aanstaande iPhone 9 is qua uiterlijk gebaseerd op de iPhone 8, maar bevat nieuwere technologie. Er zit nog steeds een Touch ID-vingerafdrukscanner in en Apple lijkt daar nu speciale aanpassingen voor te hebben gemaakt, zodat je dit nieuwe toestel ook met CarKey kunt gebruiken. Eerder bleek al uit de code dat BMW een CarKey-partner van Apple is.



Met CarKey kun je je iPhone als digitale autosleutel gebruiken. Je kunt dan met de smartphone in de hand je autodeur ontgrendelen en weer op slot doen en de motor starten. Het zou werken met bepaalde iPhones en met de Apple Watch.

De eerste details van CarKay doken op in februari, in de beta van iOS 13.4. Dit bevatte ook bewijs voor het bestaan van een API (applicatieprogrammeerinterface), bedoeld voor autofabrikanten die willen meedoen. Nu blijkt de gisteravond verschenen eerste iOS 13.4.5 beta nog meer hints te bevatten. Het wekt de indruk dat zowel CarKey als de iPhone 9 snel hun debuut kunnen maken.

CarKey Express Mode

De code in de iOS 13.4.5 beta verwijst naar een zogenaamde ‘Express Mode’, waarbij je CarKey kunt gebruiken zonder je pincode in te geven of biometrie te gebruiken. Deze functie is bedoeld voor situaties “wanneer je iPhone opgeladen moet worden”, oftewel: als de batterij bijna leeg is. De Express Mode lijkt te zijn gebaseerd op Apple’s methode om in het openbaar vervoer snel te kunnen inchecken met Apple Pay, de zogenaamde Express Transit-functie. Het werkt op de iPhone 6s en nieuwer, maar bij een lege batterij werkt deze power reserve-mode alleen op nieuwere toestellen met Face ID zoals de iPhone XR.

Je zou kunnen redeneren dat de ondersteuning voor Touch ID misschien bedoeld is voor de iPhone 8, de enige smartphone met vingerafdrukscanner die Apple nog verkoopt. Maar die ondersteunt ook geen power reserve. In de iPhone 9 of iPhone SE 2 zou Apple speciale voorzieningen kunnen inbouwen, waardoor het wel werkt. Stukjes tekst in de code geven ook aan dat CarKey niet op oudere toestellen werkt.

De iPhone 9 is naar verwachting een toestel met 4,7-inch scherm en een A13-chip. Er zit Touch ID en het uiterlijk is vergelijkbaar met de iPhone 8. Aanvankelijk waren er geruchten dat het toestel nog in maart aangekondigd zou worden, maar inmiddels zijn de geruchten verschoven naar een iPhone 9 releasedatum in april, mogelijk met aankondiging op 15 april en beschikbaarheid op 22 april.