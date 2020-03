Als Apple een nieuwe iPhone of iPad aankondigt waar nieuwe productiviteitsfuncties in verwerkt zitten, zijn de iWork-apps er altijd als eerste bij om de nieuwe mogelijkheden te ondersteunen. Zo ook deze keer, met de komst van de nieuwe trackpad-functies in iPadOS 13.4. Zo kun je straks eenvoudiger documenten bewerken, presentaties opleuken en spreadsheets maken met de nieuwe versies van Pages, Keynote en Numbers.



iWork-update voor trackpad en meer

De nieuwe trackpadondersteuning werkt met het nieuwe Magic Keyboard voor iPad, maar ook met losse trackpads en muizen. Er verschijnt dan een kleine ronde cursor in beeld, die zich automatisch aanpast aan het type content waar je deze op plaatst. Zo wordt het een streepje bij het bewerken van tekst en neemt hij de vorm van een knop aan in je favoriete apps. Ontwikkelaars hoeven in principe niets aan te passen om het te laten werken, maar er zijn wel nieuwe mogelijkheden om de functies volledig te benutten.

In Pages wordt het bewerken van tekst een stuk eenvoudiger, zoals je hierboven in de gif al ziet. Keynote krijgt ondersteuning voor het makkelijker verplaatsen van objecten. In een spreadsheet maak je cellen eenvoudig een stukje groter of zoom je in met een knijpbeweging. Craig Federighi laat in een video zien wat de nieuwe mogelijkheden van de cursor in iPadOS zijn, met aan het eind nog aandacht voor Numbers.

De nieuwe functies werken op de iPad Pro 2020 in combinatie met het Magic Keyboard voor de iPad, maar ook met andere muizen en trackpads op oudere iPad-modellen. Je hoeft dus niet per se de allernieuwste spullen in huis te hebben.

Meer verbeteringen

Apple belooft nog meer verbeteringen in iWork, die ook naar de iPhone komen. Er komen nieuwe sjablonen in Pages en Keynote en er komt ondersteuning voor de zogenaamde drop-cap. Hiermee kan je een alinea laten beginnen met een grotere decoratieve letter. Vermoedelijk zijn er nog allerlei andere nuttige verbeteringen op komst die Apple nog even geheim houdt.

Apple heeft nog niet verklapt wanneer de iWork-update beschikbaar komt, maar mogelijk volgt de update op 24 maart. Op die dag verschijnen ook iOS 13.4 en iPadOS 13.4, laatstgenoemde met ondersteuning voor de cursor, trackpads en muizen.