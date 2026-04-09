Apple heeft voor het voorjaar van 2027 een aantal toestellen op de planning staan. Onder andere de iPhone 18e en iPhone Air 2 komen eraan, maar ook het standaardmodel iPhone 18 moet dan verschijnen.

Volgens Mark Gurman werkt Apple aan een vernieuwde iPhone Air 2 en een nieuwe, goedkopere iPhone 18e. Beide modellen zouden begin 2027 op de markt verschijnen, samen met het standaardmodel iPhone 18. Daarmee zet Apple de koers naar een gesplitste iPhone-release definitief voort: een deel van de line-up verschijnt in het najaar, terwijl de rest in het voorjaar volgt.

Drie iPhones in het voorjaar van 2027

Eerder waren er al geruchten rondom de opsplitsing van de iPhone 18-releases, maar de laatste maanden worden deze geruchten steeds concreter. Nu meldt ook Mark Gurman dat Apple de komende jaren kiest voor een duidelijkere scheiding tussen de verschillende iPhone-modellen. Deze iPhones kan je in het voorjaar van 2027 verwachten:

De afgelopen jaren bracht Apple de goedkopere “e”-modellen (iPhone 16e en iPhone 17e) al in het eerste kwartaal op de markt. Dat de iPhone 18e opnieuw rond die periode verschijnt, is dan ook geen verrassing. Wat wél nieuw is, is dat nu ook de standaard iPhone 18 én de iPhone Air 2 naar het voorjaar lijken te schuiven, terwijl de Pro‑modellen al in september 2026 worden verwacht.

Opvallend is bovendien dat Apple überhaupt een tweede generatie iPhone Air in de planning heeft, ondanks dat het eerste model (nog) geen groot verkoopsucces is. Aanvankelijk leek het nog de bedoeling om de iPhone Air 2 in het najaar van 2026 uit te brengen, maar dat lijkt nu dus van de baan te zijn. Sterker nog: volgens sommige bronnen kijkt Apple al verder en wordt er gesproken over een mogelijke derde generatie iPhone Air.

Wat betekent dit voor jouw koopplanning?

Waar je vroeger in de zomer nog een dief van je eigen portemonnee was als je een nieuwe iPhone kocht, begint dat verleden tijd te worden. Doordat de meest high-end toestellen in het najaar verschijnen en de meer budgetvriendelijke opties in het voorjaar volgen, kun je het hele jaar door een nieuw model kiezen dat bij jouw budget en wensen past.

Dit najaar liggen de focus en het prijssegment hoger, met de iPhone 18 Pro (Max) en de iPhone Fold. Ongeveer een half jaar later schuift Apple dan de iPhone Air 2, de reguliere iPhone 18 en de iPhone 18e naar voren. Zo ontstaat er een duidelijk ritme: eerst de echte topmodellen, daarna de lichtere en betaalbaardere varianten, waardoor er op elk moment van het jaar voor iedereen wat wils is.

