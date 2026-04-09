‘Deze drie iPhones verschijnen in het voorjaar van 2027’

Apple heeft voor het voorjaar van 2027 een aantal toestellen op de planning staan. Onder andere de iPhone 18e en iPhone Air 2 komen eraan, maar ook het standaardmodel iPhone 18 moet dan verschijnen.
Sasha Koevoets -

Volgens Mark Gurman werkt Apple aan een vernieuwde iPhone Air 2 en een nieuwe, goedkopere iPhone 18e. Beide modellen zouden begin 2027 op de markt verschijnen, samen met het standaardmodel iPhone 18. Daarmee zet Apple de koers naar een gesplitste iPhone-release definitief voort: een deel van de line-up verschijnt in het najaar, terwijl de rest in het voorjaar volgt.

Drie iPhones in het voorjaar van 2027

Eerder waren er al geruchten rondom de opsplitsing van de iPhone 18-releases, maar de laatste maanden worden deze geruchten steeds concreter. Nu meldt ook Mark Gurman dat Apple de komende jaren kiest voor een duidelijkere scheiding tussen de verschillende iPhone-modellen. Deze iPhones kan je in het voorjaar van 2027 verwachten:

De afgelopen jaren bracht Apple de goedkopere “e”-modellen (iPhone 16e en iPhone 17e) al in het eerste kwartaal op de markt. Dat de iPhone 18e opnieuw rond die periode verschijnt, is dan ook geen verrassing. Wat wél nieuw is, is dat nu ook de standaard iPhone 18 én de iPhone Air 2 naar het voorjaar lijken te schuiven, terwijl de Pro‑modellen al in september 2026 worden verwacht.

Opvallend is bovendien dat Apple überhaupt een tweede generatie iPhone Air in de planning heeft, ondanks dat het eerste model (nog) geen groot verkoopsucces is. Aanvankelijk leek het nog de bedoeling om de iPhone Air 2 in het najaar van 2026 uit te brengen, maar dat lijkt nu dus van de baan te zijn. Sterker nog: volgens sommige bronnen kijkt Apple al verder en wordt er gesproken over een mogelijke derde generatie iPhone Air.

Bekijk ook
iPhone Air usb-c-poort

iPhone Air 2: dit is wat we al weten over de nieuwe dunne iPhone

Apple werkt aan de iPhone Air 2, de opvolger van de in 2025 verschenen iPhone Air. Wanneer kun je deze nieuwe versie verwachten, wat wordt er nieuw en wat weten we nog meer?

Wat betekent dit voor jouw koopplanning?

Waar je vroeger in de zomer nog een dief van je eigen portemonnee was als je een nieuwe iPhone kocht, begint dat verleden tijd te worden. Doordat de meest high-end toestellen in het najaar verschijnen en de meer budgetvriendelijke opties in het voorjaar volgen, kun je het hele jaar door een nieuw model kiezen dat bij jouw budget en wensen past.

Dit najaar liggen de focus en het prijssegment hoger, met de iPhone 18 Pro (Max) en de iPhone Fold. Ongeveer een half jaar later schuift Apple dan de iPhone Air 2, de reguliere iPhone 18 en de iPhone 18e naar voren. Zo ontstaat er een duidelijk ritme: eerst de echte topmodellen, daarna de lichtere en betaalbaardere varianten, waardoor er op elk moment van het jaar voor iedereen wat wils is.

Bekijk ook
iPhone-lineup-2025

Nieuwe iPhone nodig? Dit zijn de iPhones waaruit je kan kiezen

Heb jij een nieuwe iPhone nodig? Of kun je nog wel even vooruit? Ontdek op welke punten jij erop vooruit gaat met een nieuw toestel. We geven ook antwoord op vragen als: wanneer komt er een nieuwe iPhone? En welke nieuwe iPhones zijn er?

Dummy's van iPhone Fold tonen mogelijke afmetingen in vergelijking met de Pro-modellen
iPhone Ultra: 'Dit wordt de naam van de eerste opvouwbare iPhone'
Dit is waarom de nieuwe Apple TV (en meer) nog altijd op zich laat wachten
iPhone Fold komt dit jaar: dit is wanneer we de aankondiging en release verwachten [update]
Wanneer komen de nieuwe iPads in 2026? Dit weten we tot nu toe

iPhone 18

De iPhone 18 is het nieuwe aankomende standaardmodel en de opvolger van de iPhone 17. In tegenstelling tot voorgaande jaren, wordt de iPhone 18 pas in het voorjaar verwacht. De iPhone 18 verschijnt naar verwachting in voorjaar 2027 en biedt mogelijk een aantal verbeteringen, zoals een snellere chip, verbeterde frontcamera en aangepaste Cameraregelaar. Qua design ziet de iPhone 18 er waarschijnlijk hetzelfde uit als de iPhone 17, maar dan wel met een aantal nieuwe kleuren.

Alles wat we al weten over de iPhone 18 Alles over de iPhone 18 Pro van 2026 iPhone 18 scherm: dit weten we al Betere camera in iPhone 18 iPhone 18 krijgt meer werkgeheugen iPhone 18 release in 2027 iPhone 18 kleuren iPhone 2026 line-up: dit zijn de modellen iPhones vergelijken Nieuwe iPhone nodig? Hier kan je uit kiezen

Geen zwart: de nieuwste geruchten over de iPhone 18 (Pro) kleuren

Apple speelt een slim spelletje: 'Prijzen iPhone 18 Pro-modellen blijven gelijk'

iPhone Air flink in prijs gezakt: dit is de beste aanbieding

Apple's C1X-modem nu ook in iPhone 17e en nieuwe iPad Air: dit zijn de voordelen

Apple Events in 2026: dit weten we nu over de events van dit jaar

Alsof je in een lachspiegel kijkt: door deze functie op iPhone 17-modellen zien je selfies er belachelijk uit

