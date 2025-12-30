iPhone Air nu al flink in prijs gezakt: dit is de beste aanbieding

Wil je de nieuwe iPhone Air in huis halen en ook nog eens flink besparen? Dit gloednieuwe model is nu al voordeliger te koop. We zetten de beste aanbiedingen hier voor je op een rij.

Deze nieuwe iPhone scoor je nu al €270,- goedkoper

De iPhone Air valt op door zijn ultradunne en lichte ontwerp. Dankzij Apple Intelligence werkt het toestel bijzonder soepel. Apple Intelligence zorgt ervoor dat meldingen overzichtelijk worden georganiseerd, je hulp krijgt bij het schrijven en samenvatten van teksten, en dat je foto’s eenvoudig verbetert door storende elementen te verwijderen.

Het 6,5 inch Super Retina XDR-display met ProMotion en een verversingssnelheid tot 120 Hz zorgt voor een haarscherp en vloeiend beeld, zelfs bij een maximale helderheid van 3000 nits. Onder de motorkap draait de krachtige A19 Pro-chip, terwijl de 48 megapixel-Fusion-hoofdcamera hoge kwaliteit levert voor iedere foto, ongeacht de lichtomstandigheden.

Hier scoor je de beste los toestel deals

De iPhone Air is inmiddels iets goedkoper dan de originele adviesprijs van €1229,-. Zo is het toestel bijvoorbeeld bij Phonemarket verkrijgbaar voor €964,-. Liever bij een andere webshop kopen? Hieronder staat een overzicht van winkels waar de iPhone Air op voorraad is.

Hier scoor je de beste deal met abonnement: bespaar tot €232,- ten opzichte van een los toestel

Wil je profiteren van de meeste korting? Dan is het slim om de iPhone Air te combineren met een abonnement. Kies bijvoorbeeld voor een onbeperkt Odido-abonnement via Belsimpel, waardoor je het toestel voor €732,- in huis hebt. Dit betekent een flinke korting van €232,- ten opzichte van de prijs van een los toestel.

Heb je liever een iets kleinere bundel? Geen probleem! Met een abonnement van Simyo via Belsimpel, met 10 GB data en 400 belminuten, betaal je voor de iPhone Air nog €936,-. Het abonnement kost je hierbij €8,- per maand.

iPhone Air via een provider: kortingen tot €52,-

Wil je de nieuwe iPhone Air met extra voordeel aanschaffen? Dan is het slim om het toestel samen met een abonnement bij je provider te bestellen. Bij Vodafone is de iPhone Air momenteel het voordeligst met een prijs van €912,-. KPN vraagt met €1080,- iets meer, terwijl Odido met €1105,- een vergelijkbare, iets hogere prijs hanteert.

iPhone Air bij webwinkels: bespaar tot maar liefst €232,-

Het goedkoopste is om de iPhone Air te combineren met een abonnement bij bijvoorbeeld Belsimpel of Mobiel.nl. Hierbij geldt: hoe groter de bundel, hoe meer korting je op het toestel krijgt.

Bovendien bieden alle providers een leuke extra: bij het afsluiten van een abonnement ontvang je drie maanden gratis toegang tot Apple Music en Apple TV+. Zo haal je nog meer voordeel uit je nieuwe iPhone en bijbehorende bundel.

Odido: kies je voor een Odido-abonnement bij Belsimpel, dan betaal je voor de iPhone Air €732,-. Hiermee bespaar je tot wel €232,- ten opzichte van de prijs van een los toestel. Daarnaast profiteer je met het Klantvoordeel-programma van een maandelijkse korting tot €7,50 en krijg je extra MB’s bij je databundel.

Nog meer voordeel dankzij Combinatievoordeel

Heb je thuis al internet bij een bepaalde provider? Dan kan het slim zijn om je mobiele abonnement ook bij dezelfde aanbieder te regelen. Zo profiteer je vaak van extra voordelen zoals korting op je maandelijkse kosten, meer data of speciale acties die alleen beschikbaar zijn als je al je diensten bij één provider afneemt.

Combineer je bijvoorbeeld bij KPN je internet en mobiel, dan profiteer je van het KPN Combivoordeel. Dit levert je tot € 7,50 korting per maand op je mobiele abonnement op, dubbele data, gratis extra tv-pakketten en de keuze uit populaire abonnementen zoals Netflix of ESPN. Hoe meer diensten je bij KPN bundelt, hoe groter je voordeel en hoe meer je kunt besparen. Ook bij Odido en bij Vodafone in combinatie met Ziggo zie je aantrekkelijke kortingen en extra’s wanneer je internet en mobiel samen afsluit, wat het kiezen voor één aanbieder extra interessant maakt.