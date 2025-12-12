iPhone 17 Pro kleuren

iPhone 17 Pro tijdelijk fors goedkoper: dit is de beste aanbieding

Van plan om over te stappen naar een nieuw toestel? Dan hebben we goed nieuws! De iPhone 17 Pro is namelijk nu flink goedkoper in huis te halen. We zetten de beste aanbiedingen in dit artikel voor je op een rij.
Jane van Brakel -

De iPhone 17 Pro is het topmodel van de nieuwe iPhone 17-serie. Met een adviesprijs van €1.329,- behoort hij momenteel tot de duurdere modellen op de markt, maar je kunt hem nu al flink voordeliger in huis halen.

Koop je de iPhone 17 Pro los, dan scoor je de beste deal bij Bol, waar hij verkrijgbaar is vanaf €1229,99. Voor nog meer voordeel is een abonnement de beste optie. Bij Odido via Belsimpel betaal je met een Unlimited-abonnement €983,- voor de iPhone 17 Pro, wat een besparing van €346,- oplevert ten opzichte van de introductieprijs.

iPhone 17 Pro met Odido: €346,- toestelkorting

iPhone 17 Pro bij providers: tot €201,- toestelkorting

Schaf je de iPhone 17 Pro het liefst direct bij een eigen provider aan? Dat begrijpen we goed! Heb je thuis al internet van een van deze grote providers, dan profiteer je van extra voordeel tot €7,50 per maand. KPN biedt bijvoorbeeld een gratis Netflix- of ESPN Compleet-abonnement, en Odido geeft €5,- korting per maand op je vaste internet.

Review: iPhone 17 Pro in de hand

Bij Vodafone krijg je bovenop je bundel een extra tv-pakket cadeau als je ook Ziggo-internet hebt. Voor de beste providerdeal op de iPhone 17 Pro is Vodafone de voordeligste keuze: met een abonnement betaal je €1.128,- voor het toestel, een besparing van €201,- op de introductieprijs. Bekijk hieronder ook de actuele aanbiedingen bij Odido en KPN.

Bekijk de iPhone 17 Pro bij Vodafone: €201,- toestelkorting

Bekijk de iPhone 17 Pro bij Odido: €194,- toestelkorting

Bekijk de iPhone 17 Pro bij KPN: €153,- toestelkorting

iPhone 17 Pro bij webwinkels: €346,- toestelkorting

De iPhone 17 Pro is het voordeligst in combinatie met een abonnement via één van de bekende webwinkels, zoals Belsimpel, Mobiel.nl of MediaMarkt. De uiteindelijke prijs van het toestel hangt af van het type bundel dat je kiest: hoe groter de bundel, hoe hoger de korting op de toestelkosten.

iPhone 17 Pro in de hand met scherm

Ook met kleinere abonnementen bespaar je doorgaans honderden euro’s in vergelijking met de losse toestelprijs van de iPhone 17 Pro. Profiteren van nog meer voordeel? Als je al vast internet hebt bij dezelfde provider als je mobiele abonnement, ontvang je extra korting op je maandbedrag. De laagste prijs voor de iPhone 17 Pro vind je momenteel bij een Unlimited-abonnement van Odido via Belsimpel, waar je €983,- voor het toestel betaalt en daarmee €346,- bespaart op de toestelkosten.

Geef je liever een abonnement bij KPN of Vodafone? Ook daar zijn er interessante deals voor de iPhone 17 Pro waarmee je flink op de toestelprijs bespaart. Bij een Vodafone Unlimited-abonnement via Belsimpel betaal je €1.050,- voor het toestel, en bij een KPN Unlimited-abonnement via Belsimpel €1.080,– waardoor je flink bespaart op de losse toestelkosten.

iPhone 17 Pro met Odido bij Mobiel.nl: €346,- toestelkorting

iPhone 17 Pro met Vodafone bij Belsimpel: €279,- toestelkorting

iPhone 17 Pro met KPN bij Belsimpel: €249,- toestelkorting

Vergelijk zelf de prijzen en abonnementen

Je weet nu hoe je de iPhone 17 Pro het voordeligst kunt kopen. Heb je een voorkeur voor een bepaalde kleur of een andere bundel die we niet hebben genoemd? Check dan zelf de actuele prijzen. Dat gaat makkelijk via onze iPhone 17 Pro-pagina met abonnementen.

Vergelijk de prijzen van de 17 Pro

Informatie

12 december 2025 om 13:00
12 december 2025 om 13:00
iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro

De iPhone 17 Pro is het nieuwe Pro-model van 2025. De iPhone 17 Pro is de directe opvolger van de iPhone 16 Pro en is in september 2025 uitgebracht. De iPhone 17 Pro heeft een 6,3-inch scherm en dat is hetzelfde formaat als de voorganger. Wel is de maximale helderheid verhoogd. Het design heeft een opfrisbeurt gekregen, waarbij de achterkant opnieuw ontworpen is met een horizontale camerabult. Ook is hij nu helemaal van aluminium en heeft Apple een zogenaamde vapor chamber toegevoegd, waardoor warmte beter afgevoerd wordt. Daardoor blijven de prestaties hoger. Daarnaast is er een verbeterde camera (nu met 48-megapixel telelens voor 8x optische zoom), snellere A19 Pro-chip en andere verbeterde specs. Voor prijzen en deals lees je onze pagina's over de iPhone 17 Pro met abonnement of iPhone 17 Pro als los toestel. Nieuwe iPhone kopen? Dan check je hier welke modellen er nu zijn. Zie ook ons overzicht van de iPhone 2025 line-up.

