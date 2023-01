De populairste Macs

CIRP heeft het onderzoek uitgevoerd onder Amerikanen, dus de resultaten kunnen iets anders zijn dan wat we in Nederland en België op het bureau hebben staan. Maar toch zitten er interessante cijfers bij, vooral wat de verhouding tussen instapmodellen en Pro-modellen betreft. Niet geheel verrassend werken de meeste mensen op een MacBook: maar liefst driekwart (74%) van de Mac-gebruikers heeft een draagbare Mac, terwijl de overige 26% kiest voor een desktop-Mac.



Nu zou je misschien denken dat de meer betaalbare MacBook Air aan kop gad, maar dat is niet zo: 46% van de MacBook -gebruikers heeft een Air, terwijl 54% op een Pro zit te werken. Daarmee is de MacBook Pro tevens de meest populaire Mac. Wellicht heeft dat ermee te maken dat mensen bij de MacBook Air vaak voor de lager geprijsde modellen kiezen. Als je je MacBook Air wilt upgraden kom je qua prijs al snel in de buurt van de MacBook Pro en komen mensen al snel in de verleiding om voor een Pro-model te kiezen, want dat klinkt beter. Helaas geeft CIRP geen verklaring van de cijfers.



De eerste rij cijfers geeft de verdeling van alle Macs weer, terwijl de tweede rij cijfers de verdeling weergeeft bij respectievelijk de desktop-Macs en de draagbare Macs.

Ook zou je misschien denken dat de al veel langer verkrijgbare Mac mini populairder is dan de vorig jaar geïntroduceerde Mac Studio. Maar nee! Elk van beide is goed voor 1% van de totale Mac-gebruikersmarkt en 4% van de Mac-desktopgebruikers. Ook bij de andere desktop Macs is het verrassend dat de Mac Pro (11%) vrijwel net zoveel gebruikers telt als de meer betaalbare iMac (13%). We hadden gedacht dat het verder uit elkaar zou liggen.

CIRP vroeg ook waar mensen de Mac voor gebruiken. In 79% van de gevallen is dit voor persoonlijk gebruik, 49% voor zakelijk gebruik en 34% voor onderwijs. Vijf jaar geleden deed CIRP hetzelfde onderzoek en sindsdien zijn privégebruik en onderwijs met respectievelijk 6 en 7 procentpunten gedaald, terwijl zakelijk gebruik met 5 procentpunten is gestegen.