Let op: houd de reacties on-topic, concreet en overzichtelijk voor anderen. Persoonlijke statusupdates of je download gestart/gelukt is, voegen niets toe aan de discussie. Ook kan het iets langer duren voordat de update zichtbaar is. Ook dit hoef je niet te melden. Deze reacties worden verwijderd.

Om de Apple TV te updaten zijn er een aantal handelingen nodig. In deze tip leggen we uit hoe je niet alleen je Apple TV zelf, maar ook afzonderlijke apps kunt updaten om gebruik te maken van e nieuwste functies.

Bekijk ook Apple TV updaten en apps bijwerken doe je zo Om de Apple TV te updaten zijn er een aantal handelingen nodig. In deze tip leggen we uit hoe je niet alleen je Apple TV zelf, maar ook afzonderlijke apps kunt updaten om gebruik te maken van e nieuwste functies.

tvOS 16.4 is namelijk een kleine update waar alleen verbeteringen achter de schermen doorgevoerd zijn. De update biedt wel ondersteuning voor de nieuwe emoji (voor zover je dat uberhaupt nodig hebt op de Apple TV), maar verder draait het vooral om kleine fixes en verbeterde prestaties. Apple zegt in de releasenotes dan ook alleen het volgende:

Melding * Kies optie Lage prioriteit als je een tip of andere feedback hebt. Kies optie Hoge prioriteit alleen voor spelfouten of feitelijke onjuistheden (artikel moet door redactie acuut aangepast worden).

tvOS 16 is de huidige versie voor de Apple TV, die voor het eerst verscheen in 2022. Er zitten best nog wel wat nieuwe functies in tvOS 16, zoals ondersteuning voor Nintendo Switch-controllers en een nieuw design voor Siri. Je kunt de tvOS 16-update installeren als je een Apple TV HD of nieuwer hebt. De officiële release van tvOS 16 was op 12 september 2022, tegelijk met iOS 16 en watchOS 9.