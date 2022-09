Goedkope Apple Watch voor kinderen?

Volgens de krant is er steeds meer behoefte bij ouders om hun kind een smartwatch te geven. Apple zou erop willen inspelen met een goedkoper model, zo beweert NYT op basis van anonieme bronnen. “Tijdens een evenement op woensdag zal het een nieuwe versie van de Apple Watch uitbrengen die goedkoper is dan de Apple Watch SE”, aldus twee bronnen. En: “Apple is van plan om binnenkort agressiever te gaan concurreren in de markt voor jonge smartwatchgebruikers”. Het model zal naast de andere nieuwe versies van de smartwatch worden gepresenteerd en zal het vooral moeten opnemen tegen de fitnesstrackers van Garmin en in mindere mate Fitbit.



We schreven al in 2019 dat het tijd werd voor een Apple Watch voor kinderen , maar tot nu toe waren er geen aanwijzingen dat Apple ermee bezig was. Apple heeft meestal meerdere producten in het assortiment, waarbij de compacte en goedkopere modellen het meest geschikt zijn voor kinderen. Een iPhone SE uit 2020 of een iPhone 11 is bijvoorbeeld prima geschikt om aan je kind te geven.

De enige hint die er is geweest, is een verwijzing naar een nieuwe Kids Mode in de code van iOS 14. Deze berekende de activiteitenringen op een iets andere manier dan voor volwassenen. Sindsdien heeft Apple wel Gezinsconfiguratie voor de Apple Watch ingevoerd, waarbij je een smartwatch voor een minder capabel gezinslid kunt instellen. Dit kan een kind zijn, maar ook een oudere die technisch niet zo handig is.



Kind met Apple Watch en een goedkoop third party-bandje.

Hoe geloofwaardig is dit?

Op de iCulture-redactie hebben we wat twijfels of Apple een speciale smartwatch voor kinderen gaat uitbrengen. Die zou dan gepresenteerd moeten worden naast de drie Apple Watch-modellen die volgens de geruchten op de planning staan:

De speciale kinderversie zou simpelweg de 2020-versie van de Apple Watch SE kunnen zijn, die op de markt blijft voor een lagere prijs. Met het kleinere 40mm-formaat kunnen kinderen vanaf een jaar of acht al goed uit de voeten. Nog jongere kinderen die regelmatig zoekraken zou je kunnen voorzien van een gps-horloge en als er bekende stripfiguurtjes op moeten staan kun je bij Garmin terecht. In ons overzicht van fitnesstrackers voor kinderen zie je wat zoal de opties zijn. Een speciale Apple Watch voor kinderen? Het kan, maar we zien het Apple niet zo snel doen – ook al komt dit gerucht van de doorgaans betrouwbare New York Times.

Er zijn twee factoren die het extra complex maken. Een dergelijk goedkoop kinderhorloge moet voorzien zijn van een mobiele dataverbinding (Cellular) om te zorgen dat het kind altijd contact kan opnemen met de ouders. Als alternatief zou je je kind een iPhone met mobiel abonnement kunnen meegeven, maar dat maakt het ook weer relatief duur en met alleen een iPhone kun je je kind ook al terugvinden in de Zoek mijn-app.

Nog een andere complicerende factor is dat Apple een nieuwe, extra kleine behuizing zou moeten ontwerpen. Dat brengt extra kosten met zich mee, terwijl het horloge juist goedkoper zou moeten worden. Ook dit doet vermoeden dat Apple eerder voor een afgeprijsde Apple Watch SE 2020 met bijvoorbeeld speelse bandjes gaat kiezen, dan een compleet nieuw formaat horloge.

Tijdens het event op 7 september weten we of dit gerucht waar is. Dat er behoefte is aan slimme horloges voor kinderen, lijkt ons duidelijk. Maar of Apple daar een speciaal horloge voor gaat uitbrengen is nog zeer de vraag.

De huidige vanafprijzen van de Apple Watch SE 2020 liggen rond de €280.

