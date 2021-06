Het is de afgelopen weken relatief stil als het gaat om geruchten over de iPhone 13-serie. We weten wel al details over de schermen van de 2021 iPhones en hebben eerder al onze verwachtingen voor de iPhone 13-camera op een rij gezet, op basis van geruchten. Nu komt alles samen in dit concept van de iPhone 13 Pro van de Nederlandse website Let’s Go Digital.



Realistisch iPhone 13 Pro concept

Je ziet op het internet vaak concepten voorbij komen die zo onrealistisch zijn, waardoor het meer de wens van de ontwerper uitstraalt dan hoe het toestel er uiteindelijk uit gaat zien. Dat is bij dit concept van de iPhone 13 Pro niet het geval. De belangrijkste geruchten die voorbij gekomen zijn, zijn de kleinere notch en de grotere cameralenzen. Juist deze twee aspecten komen samen in dit concept.

De notch zou voor het eerst in formaat krimpen en een stuk smaller zijn. Dat komt vooral doordat de oorspeaker hoger geplaatst is, tegen de behuizing aan, zodat de sensoren dichter bij elkaar kunnen staan. Hierdoor is er links en rechts naast de inkeping meer ruimte.

Wat betreft de cameralens zien we dat hij een stuk groter is. Hij neemt in dit concept ongeveer de helft van de breedte van het toestel in en ook de individuele lenzen lijken een stuk groter te zijn. Een eerdere dummy van de iPhone 13 Pro Max liet al dezelfde veranderingen zien.

Of de kleuren in dit concept ook overeen gaan komen met de uiteindelijke iPhone 13 Pro, is nog afwachten. Apple zou in ieder geval een zwarte versie gepland hebben, maar overweegt ook een bronsachtige kleur. In onze round-up over de iPhone 13 Pro lees je wat we nu al allemaal weten over dit model. Apple kondigt de iPhone 13 Pro vermoedelijk in september aan, samen met de drie andere toestellen.