Er zijn allerlei privacyvriendelijke zoekmachines als alternatief voor Google. Denk aan het Nederlandse Startpage, maar ook DuckDuckGo is een hele bekende. In een nieuwe blogpost zeggen de makers te werken aan een eigen browser voor de Mac.



DuckDuckGo webbrowser voor Mac in ontwikkeling

De browser zou op een vergelijkbare manier moeten werken als de app op iPhone en iPad. Zelf noemen ze het geen ‘privacy browser’, maar een ‘browsing app’ voor alledaags gebruik. De desktop-app van DuckDuckGo maakt gebruik van de engine die hoort bij het besturingssysteem en is dus niet per definitie gebouwd op Chromium van Google. In het geval van de Mac draait de browser dus op WebKit waar ook Safari gebruik van maakt. Volgens de makers moet dat een veel eenvoudigere browser opleveren, zonder alle poespas die je bij andere browsers ziet. Uit eerste tests blijkt dat de browser ‘significant sneller is’ dan Google Chrome, zo zeggen de makers.

Omdat alleen de motor van de app gebaseerd is op die bij het besturingssysteem hoort, moet de rest helemaal zelf door de makers gebouwd worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor het systeem met bookmarks, het invullen van wachtwoorden en meer. Of er ook extensies gemaakt kunnen worden door andere bedrijven, zoals bijvoorbeeld voor Chrome en Safari, is niet duidelijk.

De Fire Button die je misschien al kent van de mobiele app, maakt ook zijn opwachting in de desktopversie. Uiteindelijk moet de browser een stuk cleaner worden dan Chrome, zo beloven de ontwikkelaars. In eerste instantie wordt er gewerkt aan een Mac-versie, maar er komt ook een versie voor Windows. De releasedatum is nog niet bekend, maar waarschijnlijk ergens in 2022.