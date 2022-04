iMovie 3.0 met nieuwe projecten

Bij het opstarten van de iMovie-app kreeg je voorheen de opties ‘Film’ of ‘Trailer’. Dat laatste leverde een gelikt filmpje op, maar na jaren dezelfde effecten te hebben gezien wil je ook wel weer eens wat anders. Vandaar dat versie 3.0 van iMovie erg welkom is. Deze update biedt de mogelijkheid om met weinig moeite een filmpje in elkaar te zetten, zelfs op basis van bepaalde thema’s. Bij het opstarten van een nieuw project heb je voortaan drie opties: Magische film, Storyboard en Film. Die laatste optie geeft je nog steeds de vrije keuze om met een blanco canvas te beginnen.



Magische film: automatische video

De Magische film zet automatisch de gekozen foto- en videofragmenten achter elkaar, voorzien van titel, overgangen, effecten en muziek. Met een paar tikken op het scherm ben je klaar. Deze video’s kun je delen met vrienden. Handig is ook dat je een compleet album kunt kiezen.

Hieronder zie je hoe dit in z’n werk gaat in de Nederlandse versie van de app:

Storyboards: je eigen verhaal

Ook leuk is de functie ‘Storyboards’. Hiermee kun je met weinig moeite een eigen verhaal vertellen aan de hand van verschillende templates. Er zitten 18 templates is voor populaire videogenres zoals een kookvideo, productreview, doe het zelf-project en meer. Het thema, lettertype en dergelijke is al standaard gekozen, maar je kunt erop tikken om dit aan te passen. Je kunt je Storyboard aanpassen naar eigen keuze door extra fragmenten toe te voegen. Tegelijk krijg je tips hoe je je verhaal het beste kunt vertellen. Je kunt in de Storyboard zelf meteen beginnen te filmen, of materiaal uit je camerarol toevoegen. Er zijn meer dan twintig dynamische stijlen die je kunt toepassen op layout, font, filter en dergelijke. Ook leuk: helemaal onderaan vinden we het Storyboard ‘Trailers’, dus verdwenen is ‘ie niet.

Je kunt de gemaakte projecten importeren in iMovie voor de Mac en zelfs in Final Cut Pro. Apple bracht vandaag ook updates uit van Final Cut Pro, Compressor en Motion op de Mac, met verbeterde performance voor de Mac Studio. Daarnaast kun je in Final Cut Pro de nieuwe projecten ‘Magische film’ en ‘Storyboard’ importeren – al vermoeden we dat de doelgroep voor iMovie en Final Cut Pro niet helemaal overeen komt. Wil je helemaal geen moeite doen om je video te maken, dan is er altijd ook nog de Clips-app.