De Mac Studio is sinds het verdwijnen van de Mac Pro de krachtigste Mac in het assortiment. Apple heeft de komende jaren een aantal verbeteringen op de planning.

Apple zou voor 2028 een grote upgrade voor de Mac Studio voorbereiden. Volgens Mark Gurman krijgt de krachtige desktop dan een nieuwe M7 Ultra-chip, die vooral is ontworpen voor AI-prestaties en toekomstige versies van Apple Intelligence. Toch hoeven geïnteresseerden niet zo lang te wachten: ook later dit jaar wordt al een vernieuwde Mac Studio met M5 Max- en M5 Ultra-chips verwacht.

Apple werkt aan Mac Studio met M7-chips

Volgens de huidige verwachtingen krijgt de Mac Studio in 2028 een M7 Ultra-chip, de krachtigste uitvoering van Apple’s M7-serie. Die chip zou vooral zijn ontwikkeld met AI-prestaties in gedachten. Apple zou intern veel nadruk leggen op deze nieuwe chipgeneratie, omdat kunstmatige intelligentie de komende jaren een steeds grotere rol zal spelen. Daardoor zijn toekomstige Macs beter geschikt voor het uitvoeren van lokale AI-taken en een volgende generatie van Apple Intelligence.

Volgens Mark Gurman test Apple daarnaast een verbeterd koelsysteem met een grotere heatsink. Daardoor kan de Mac Studio zware workloads naar verwachting langer op maximale prestaties blijven verwerken. Een volledig nieuw ontwerp lijkt voorlopig niet op de planning te staan.

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Eerst nog Mac Studio M5

Voordat de M7 Ultra verschijnt, brengt Apple naar verwachting later dit jaar eerst een vernieuwde Mac Studio uit met M5 Max- en M5 Ultra-chips. Daarmee maakt de desktop de overstap naar de M5-generatie. Het huidige model is nog leverbaar met een M4 Max of M3 Ultra.

Opvallend is dat Apple volgens Bloomberg de M6 Pro-, M6 Max- en M6 Ultra-chips mogelijk helemaal overslaat. Het bedrijf zou direct willen overstappen op de M7-generatie, die beter aansluit op Apple’s AI-plannen. Daardoor blijft de M5 Ultra naar verwachting langer het krachtigste model dan gebruikelijk.

Daarbij krijgt de Mac Studio met M5 Ultra volgens de huidige verwachtingen 36 CPU-kernen, 80 GPU-kernen en kan hij worden uitgerust met maximaal 768 GB aan centraal geheugen.

Bekijk ook Gerucht: ‘Apple slaat M6 Pro- en Max-chips over, gaat meteen naar M7-serie’ Apple is, voor het eerst, niet van plan om met krachtigere M6 Pro- en M6 Max-chips te komen. In plaats daarvan komt Apple in 2027 meteen met een nieuwe M7-lijn.

Prijsverhogingen op Mac

Wie wacht op een nieuwe Mac Studio moet ook rekening houden met de prijs. Apple verhoogde onlangs de prijzen van meerdere Macs en iPads vanwege gestegen kosten voor verschillende onderdelen. Daardoor werden onder meer diverse MacBook-modellen en de Mac Studio duurder.

Of de Mac Studio met M5 Ultra later dit jaar opnieuw een prijsverhoging krijgt, is niet duidelijk. De recente prijsstijgingen maken dat wel een mogelijkheid, al heeft Apple daar nog niets over bevestigd.