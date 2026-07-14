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Volvo EX60 modellen

Apple Music nu ingebouwd in miljoenen Volvo’s: ook met Ruimtelijke Audio

Nieuws Apple Diensten
Apple Music is voortaan rechtstreeks beschikbaar in miljoenen Volvo's. Dankzij een software-update draait de muziekdienst direct op het infotainmentsysteem en ondersteunen sommige modellen zelfs Ruimtelijke Audio met Dolby Atmos.
Sasha Koevoets -

Volvo rolt de update uit naar meer dan twee miljoen auto’s met Google built-in (het ingebouwde systeem in de auto). Je installeert Apple Music rechtstreeks op dit systeem, waardoor je geen iPhone of CarPlay meer nodig hebt om muziek af te spelen. Daarnaast profiteren geschikte Volvo-modellen van ondersteuning voor Ruimtelijke Audio met Dolby Atmos en drie maanden gratis Apple Music.

Apple Music direct in je Volvo

Het was al langer mogelijk om Apple Music te gebruiken in Volvo’s met CarPlay, maar nu maakt de autofabrikant het mogelijk om deze op Android Automotive – het ingebouwde besturingssysteem van de auto – te installeren. Hiermee krijg je toegang tot de volledige Apple Music-bibliotheek met meer dan 100 miljoen nummers, afspeellijsten en radiostations, zonder dat je je iPhone hoeft aan te sluiten. De update wordt automatisch via een over-the-air software-update uitgerold, waardoor een bezoek aan de dealer niet nodig is.

Wat deze update interessant maakt, is de ondersteuning voor Apple Music Spatial Audio. Bestuurders van de Volvo EX60, EX90 en ES90 kunnen nummers die in Dolby Atmos beschikbaar zijn afspelen in Ruimtelijke Audio, mits de auto is uitgerust met het optionele Bowers & Wilkins-audiosysteem. Dit kan doordat de Apple Music-app native op het systeem van de auto draait. Volgens Volvo zorgt dit voor een meeslepender geluid, waarbij muziek en zang vanuit verschillende richtingen in de auto lijken te komen.

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Welke modellen krijgen deze update?

Apple Music komt beschikbaar op de volgende modellen vanaf modeljaar 2020:

  • EX90 (Geschikt voor Ruimtelijke Audio)
  • ES90 (Geschikt voor Ruimtelijke Audio)
  • XC90
  • XC60
  • XC40
  • EX40
  • EC40
  • S90
  • S60
  • V90
  • V60

De beschikbaarheid kan per land en model verschillen en het kan even duren voordat je deze software-update te zien krijgt. Ook wordt de nieuwe Volvo EX60 standaard geleverd met Apple Music wanneer deze later dit jaar verschijnt.

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Zo krijg je gratis Apple Music

Volvo maakt Apple Music bovendien aantrekkelijker met een gratis proefperiode van maximaal drie maanden. De actie geldt niet alleen voor nieuwe gebruikers, maar ook voor terugkerende abonnees. Heb je een ondersteunde Volvo, dan kun je het aanbod tot en met 6 juli 2027 activeren via de Volvo Cars-app.

Volvo Cars

Volvo Cars

Versie 7.1.0

Download
Geschikt voor
iPhone, iPad, Watch
Vereist
iOS 17.0+
Grootte
502.93 MB
Uitgever
Volvo Car Corporation
Leeftijd
4+
Talen

Gebruik je Apple Music normaal via CarPlay, dan voelt de bediening grotendeels hetzelfde aan. Het grootste verschil is dat je nu niet perse meer een iPhone nodig hebt om te kunnen genieten van alle voordelen van Apple Music. Daarbij krijg je dankzij deze app toegang tot extra functies, zoals Ruimtelijke Audio.

Met dank aan iCulture-lezer Michel voor de tip!

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Apple Music

Apple Music is de betaalde muziekdienst van Apple. Vind het antwoord op veelgestelde vragen in onze Apple Music FAQ of neem meteen een abonnement! Apple Music biedt een catalogus van tientallen miljoenen nummers die je onbeperkt kan afspelen voor een vast bedrag per maand. Veel muziek is ook in lossless kwaliteit beschikbaar, evenals in ruimtelijke audio dankzij Dolby Atmos. Een speciale variant is Apple Music Classical, dat speciaal gericht is op klassieke muziek. Een abonnement op Apple Music is rechtstreeks af te sluiten bij Apple en is ook onderdeel van Apple One.

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