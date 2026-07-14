Apple Music is voortaan rechtstreeks beschikbaar in miljoenen Volvo's. Dankzij een software-update draait de muziekdienst direct op het infotainmentsysteem en ondersteunen sommige modellen zelfs Ruimtelijke Audio met Dolby Atmos.

Volvo rolt de update uit naar meer dan twee miljoen auto’s met Google built-in (het ingebouwde systeem in de auto). Je installeert Apple Music rechtstreeks op dit systeem, waardoor je geen iPhone of CarPlay meer nodig hebt om muziek af te spelen. Daarnaast profiteren geschikte Volvo-modellen van ondersteuning voor Ruimtelijke Audio met Dolby Atmos en drie maanden gratis Apple Music.

Apple Music direct in je Volvo

Het was al langer mogelijk om Apple Music te gebruiken in Volvo’s met CarPlay, maar nu maakt de autofabrikant het mogelijk om deze op Android Automotive – het ingebouwde besturingssysteem van de auto – te installeren. Hiermee krijg je toegang tot de volledige Apple Music-bibliotheek met meer dan 100 miljoen nummers, afspeellijsten en radiostations, zonder dat je je iPhone hoeft aan te sluiten. De update wordt automatisch via een over-the-air software-update uitgerold, waardoor een bezoek aan de dealer niet nodig is.

Wat deze update interessant maakt, is de ondersteuning voor Apple Music Spatial Audio. Bestuurders van de Volvo EX60, EX90 en ES90 kunnen nummers die in Dolby Atmos beschikbaar zijn afspelen in Ruimtelijke Audio, mits de auto is uitgerust met het optionele Bowers & Wilkins-audiosysteem. Dit kan doordat de Apple Music-app native op het systeem van de auto draait. Volgens Volvo zorgt dit voor een meeslepender geluid, waarbij muziek en zang vanuit verschillende richtingen in de auto lijken te komen.

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Apple Music komt beschikbaar op de volgende modellen vanaf modeljaar 2020:

EX90 (Geschikt voor Ruimtelijke Audio)

ES90 (Geschikt voor Ruimtelijke Audio)

XC90

XC60

XC40

EX40

EC40

S90

S60

V90

V60

De beschikbaarheid kan per land en model verschillen en het kan even duren voordat je deze software-update te zien krijgt. Ook wordt de nieuwe Volvo EX60 standaard geleverd met Apple Music wanneer deze later dit jaar verschijnt.

Bekijk ook Deze nieuwe Volvo heeft talloze handige Apple-functies, maar eentje ontbreekt Volvo heeft de nieuwe EX60 aangekondigd, een nieuwe EV met een hoog actieradius. Maar voor Apple-gebruikers zijn de speciale inbegrepen functies misschien wel veel interessanter.

Zo krijg je gratis Apple Music

Volvo maakt Apple Music bovendien aantrekkelijker met een gratis proefperiode van maximaal drie maanden. De actie geldt niet alleen voor nieuwe gebruikers, maar ook voor terugkerende abonnees. Heb je een ondersteunde Volvo, dan kun je het aanbod tot en met 6 juli 2027 activeren via de Volvo Cars-app.

Volvo Cars Versie 7.1.0 Download Geschikt voor iPhone, iPad, Watch Vereist iOS 17.0+ Grootte 502.93 MB Uitgever Volvo Car Corporation Leeftijd 4+ Talen

Gebruik je Apple Music normaal via CarPlay, dan voelt de bediening grotendeels hetzelfde aan. Het grootste verschil is dat je nu niet perse meer een iPhone nodig hebt om te kunnen genieten van alle voordelen van Apple Music. Daarbij krijg je dankzij deze app toegang tot extra functies, zoals Ruimtelijke Audio.

Met dank aan iCulture-lezer Michel voor de tip!