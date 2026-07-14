Waze krijgt een flinke update waarin Google Gemini een grotere rol speelt. Ook komen er nieuwe functies voor motorrijders en persoonlijkere navigatie.

Google heeft meerdere nieuwe functies voor Waze aangekondigd. De navigatie-app krijgt onder meer een speciale motormodus, AI-functies dankzij Google Gemini en routes die beter aansluiten op jouw rijgedrag. Ook kun je eenvoudiger kaartwijzigingen doorgeven en krijg je minder vaak gesproken navigatieaanwijzingen.

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#1 Persoonlijke navigatie

Iedereen heeft zijn eigen voorkeur voor een route. De één rijdt het liefst binnendoor om te genieten van de omgeving, terwijl de ander juist de snelweg kiest om goed door te rijden. Waze houdt daar voortaan rekening mee door op basis van je reisgeschiedenis routes voor te stellen die beter bij jouw rijgedrag passen. Wil je dat niet, dan kun je deze functie eenvoudig uitschakelen in de instellingen.

#2 Minder spraakzame modus

Luister je onderweg graag naar muziek of een podcast (zoals die van iCulture)? Dan zit je niet te wachten op navigatieaanwijzingen die steeds tussendoor komen. Daarom krijgt Waze een nieuwe modus met minder gesproken instructies. Je hoort nog steeds wanneer je moet afslaan en wordt gewaarschuwd voor gevaren of andere belangrijke verkeerssituaties. Zo kun je ongestoord blijven luisteren, zonder belangrijke meldingen te missen.

#3 Makkelijker meldingen maken

Met Conversational Reporting kun je in Waze al langer via Google Gemini spraakgestuurd een file, ongeval of wegversperring melden. Die functie wordt nu uitgebreid: je kunt ook wijzigingen aan de kaart doorgeven, zoals een afgesloten weg of een verouderd adres. Waze stuurt deze meldingen vervolgens door naar lokale kaartbewerkers, die de kaart indien nodig aanpassen.

#4 Bestemming zoeken door te praten

Stap je in de auto om te tanken of zoek je een restaurant in de buurt? Dan kun je dat straks gewoon aan Waze vragen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: “Waar is het dichtstbijzijnde tankstation dat nu open is?” of “Waar is een goed Italiaans restaurant in de buurt?” Waze toont vervolgens een lijst met opties. Met een gesproken reactie kies je een bestemming en start je direct de navigatie. De functie is de komende tijd beschikbaar als bèta.

#5 Speciale modus voor motors (nog niet in Nederland)

Een motorrijder navigeert anders dan een automobilist. Zo kunnen motorrijders makkelijker langs een file rijden, terwijl ze juist liever onverharde wegen vermijden. Daarom krijgt Waze een speciale motormodus, die rekening houdt met dit soort situaties. De routeplanning maakt daarbij gebruik van gegevens die andere motorrijders via Waze delen. De functie is voorlopig beschikbaar in Argentinië, Brazilië, Colombia, Maleisië, Mexico, Peru en de Filipijnen. Google zegt dat later meer landen volgen.

Waze-navigatie en live verkeer Versie 5.21.0.3 Download Geschikt voor iPhone, iPad Vereist iOS 16.0+ Grootte 221.22 MB Uitgever Waze Inc. Leeftijd 17+ Talen

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