Uitgelicht - Alles over de WWDC
Samenvatting: Dit zijn alle WWDC 2026-aankondigingen (met iOS 27 meer)
Inchecken met Apple Pay in het openbaar vervoer met OVpay. Bron afbeelding: Qbuzz

OVpay start deze maand met Express-functie: zo gaat reizen met Apple Pay nog sneller

Nieuws iOS en iPadOS
OVpay, het Nederlandse systeem waarmee je kan reizen met je betaalpas, rolt ondersteuning uit voor de Express-functie van Apple Pay. Daardoor kun je veel sneller in- en uitchecken en het heeft nog andere voordelen. Zo stel je het in.
Benjamin Kuijten -

Al sinds 2023 kun je in Nederland eenvoudig via Apple Pay in het openbaar vervoer reizen, omdat je dankzij OVpay gewoon kan in- en uitchecken met je digitale betaalpas. Maar Apple Pay heeft ook een handige Express-functie. Daarmee gaat in- en uitchecken nog veel sneller, omdat je je iPhone niet hoeft te ontgrendelen of op de zijknop van je Apple Watch hoeft te drukken. En nu is er goed nieuws, want vanaf deze maand ondersteunt OVpay de Apple Pay Express-functie, zo ontdekte iCulture na een lezerstip.

OVpay met Apple Pay Express

Als je met Apple Pay in het openbaar vervoer reist, moet je nu nog eerst je iPhone ontgrendelen en twee keer op de zijknop drukken om je Apple Pay-kaart in beeld te krijgen, zodat je die kan scannen voor het in- of uitchecken. Gebruik je een Apple Watch, dan moet je eerst twee keer op de zijknop drukken om je gewenste kaart te kunnen gebruiken. Dit kan zorgen voor vertraging bij het in- en uitchecken, met als gevolg opstoppingen bij poortjes of incheckpalen. Helemaal in de drukke spits kan dit voor frustratie zorgen. De Express-functie lost dat op.

Apple Pay Express OV-kaart

Met Apple Pay Express hoef je alleen maar je iPhone of Apple Watch bij de incheckpaal of het poortje te houden, zonder dat je je toestel hoeft te ontgrendelen of uit de sluimerstand hoeft te halen. Er is daardoor geen enkele actie meer nodig om in- en uit te checken, behalve het scannen van je toestel via NFC.

Maar het heeft nog een ander voordeel. De Express-modus is namelijk ook nog actief als de batterij van je iPhone of Apple Watch leeg is. Je kunt dan nog tot vijf uur lang via NFC in- en uitchecken met je Express-ov-kaart. Als je dus na een lange avond stappen met een lege iPhone terug naar huis wil reizen, kan dat gewoon.

De afgelopen jaren heeft OVpay al diverse malen gehint naar de komst van de Express-functie, maar nu laat de organisatie op de website weten dat het bij de meeste vervoerders in de loop van juli 2026 uitgerold wordt. De incheckpalen en -poortjes moeten hier namelijk voor bijgewerkt worden. Bij HTM, het openbaarvervoersbedrijf in regio Den Haag, wordt de Express-functie mogelijk later geaccepteerd.

Apple Pay Express werkt alleen voor het in- en uitchecken in het openbaar vervoer. Je kan er dus geen gewone betalingen mee uitvoeren. Voor een normale Apple Pay-transactie is altijd Face ID nodig.

Bekijk ook
Apple Pay in het ov voor openbaar vervoer

Apple Pay in het ov gebruiken: dit zijn je opties in trein, bus, tram en meer

Apple Pay werkt ook met het openbaar vervoer, maar wat zijn de mogelijkheden? In welke landen kun je het gebruiken en wat heb je nodig? Hoe zit het nu met Apple Pay in het openbaar vervoer in Nederland? Alles over Apple Pay in het ov lees je in dit artikel.

Apple Pay Express instellen

Apple Pay Express werkt met een betaalkaart die je van tevoren ingesteld hebt als Express-kaart. Elke Nederlandse betaalkaart is te gebruiken als Express-kaart, maar je moet het wel eerst even instellen. Dat doe je zo:

  1. Ga naar Instellingen > Wallet en Apple Pay.
  2. Scroll helemaal naar onderen en tik op Express-ov-kaart.
  3. Kies daar welke kaart je in wil stellen.
  4. Wil je dit ook op de Apple Watch? Ga dan naar de Watch-app en tik op Wallet en Apple Pay > Express-ov-kaart om ook daar de gewenste kaart in te stellen. Dat hoeft niet dezelfde kaar te zijn als op je iPhone.

Het is wel belangrijk dat je bij het in- en uitchecken altijd hetzelfde toestel gebruikt. Check je dus in met je iPhone, dan check je daarna ook weer met je iPhone uit. Gebruik je je Apple Watch om in te checken, dan gebruik je ook weer je Apple Watch om mee uit te checken.

Bekijk ook
Express OV instellen

Een buitenlandse Express OV-kaart instellen op je iPhone en Apple Watch

In steeds meer landen kun je voor het openbaar vervoer betalen met je iPhone of Apple Watch. Je hoeft dan geen losse kaartjes meer te kopen: handig! Hoe dit werkt voor (Express) OV in verschillende landen, lees je hier!

Met dank aan iCulture-lezer Henrique voor de tip!

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar

Openingsafbeelding via Qbuzz

Plaats een reactie

Het laatste nieuws over iOS en iPadOS van iCulture

Vierde publieke beta van iOS 26.6 nu beschikbaar voor testers: wat zit erin?
Voor deze nieuwe iOS 27-functies heb je een iCloud+ abonnement van 2TB of meer nodig
Dit is er nieuw in iOS 27 Beta 3: de verbeteringen op een rij
Het testen gaat door: derde beta van iOS 27 nu beschikbaar voor ontwikkelaars
Beta 3 van iPadOS 27 voor ontwikkelaars uitgebracht: wat zit erin?

Apple Pay

Apple Pay is Apple's eigen betaaldienst, die sinds juni 2019 en november 2018 beschikbaar is in respectievelijk Nederland en België. Met Apple Pay kun je betalen met je iPhone, Apple Watch, iPad en Mac in zowel winkels als apps en webshops. In Nederland is Apple Pay beschikbaar bij nagenoeg alle banken. Lees onze Apple Pay FAQ voor antwoorden op veelgestelde vragen, bekijk hoe je Apple Pay moet instellen en hoe je Apple Pay kunt gebruiken. Apple heeft ook nog andere gelieerde diensten, zoals Apple Pay Later en Apple Cash. Lees hier alles wat je wil weten over Apple Pay!
ABN AMRO Apple Pay gebruiken.
Alles over Apple Pay Apple Pay FAQ: antwoorden op veelgestelde vragen Apple Pay vergelijken Apple Pay instellen: zo doe je dat Apple Pay gebruiken: zo betaal je ermee Apple Pay op Apple Watch Problemen met Apple Pay Apple Pay in het ov Express-ov met Apple Pay Apple Pay en privacy

Ook interessant

BUUT Pay mobiel betalen op iPhone

Nieuwe Apple Pay-concurrent beschikbaar: met BUUT Pay kunnen ook tieners onder de 16 met hun iPhone betalen

Nieuws 1 reactie
Apple Pay in iOS 15.

Nieuwe betaalpassen hebben verborgen voordeel voor Apple Pay-gebruikers

Nieuws 7 reacties
Treinreis NS-app

De beste treinapps voor iPhone, iPad en Apple Watch

Gidsen
Meerdere ING Apple Pay kaarten met icoontjes

Zo bekijk je transacties van Apple Pay op al je apparaten

Tips
Apple Pay met toegangscode gebruiken.

Zo betaal je met Apple Pay in winkels, apps en op het web

Tips
Apple Pay bij Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden biedt nu ook Apple Pay

Nieuws

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar