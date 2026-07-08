OVpay start deze maand met Express-functie: zo gaat reizen met Apple Pay nog sneller

OVpay, het Nederlandse systeem waarmee je kan reizen met je betaalpas, rolt ondersteuning uit voor de Express-functie van Apple Pay. Daardoor kun je veel sneller in- en uitchecken en het heeft nog andere voordelen. Zo stel je het in.

Al sinds 2023 kun je in Nederland eenvoudig via Apple Pay in het openbaar vervoer reizen, omdat je dankzij OVpay gewoon kan in- en uitchecken met je digitale betaalpas. Maar Apple Pay heeft ook een handige Express-functie. Daarmee gaat in- en uitchecken nog veel sneller, omdat je je iPhone niet hoeft te ontgrendelen of op de zijknop van je Apple Watch hoeft te drukken. En nu is er goed nieuws, want vanaf deze maand ondersteunt OVpay de Apple Pay Express-functie, zo ontdekte iCulture na een lezerstip.

OVpay met Apple Pay Express

Als je met Apple Pay in het openbaar vervoer reist, moet je nu nog eerst je iPhone ontgrendelen en twee keer op de zijknop drukken om je Apple Pay-kaart in beeld te krijgen, zodat je die kan scannen voor het in- of uitchecken. Gebruik je een Apple Watch, dan moet je eerst twee keer op de zijknop drukken om je gewenste kaart te kunnen gebruiken. Dit kan zorgen voor vertraging bij het in- en uitchecken, met als gevolg opstoppingen bij poortjes of incheckpalen. Helemaal in de drukke spits kan dit voor frustratie zorgen. De Express-functie lost dat op.

Met Apple Pay Express hoef je alleen maar je iPhone of Apple Watch bij de incheckpaal of het poortje te houden, zonder dat je je toestel hoeft te ontgrendelen of uit de sluimerstand hoeft te halen. Er is daardoor geen enkele actie meer nodig om in- en uit te checken, behalve het scannen van je toestel via NFC.

Maar het heeft nog een ander voordeel. De Express-modus is namelijk ook nog actief als de batterij van je iPhone of Apple Watch leeg is. Je kunt dan nog tot vijf uur lang via NFC in- en uitchecken met je Express-ov-kaart. Als je dus na een lange avond stappen met een lege iPhone terug naar huis wil reizen, kan dat gewoon.

De afgelopen jaren heeft OVpay al diverse malen gehint naar de komst van de Express-functie, maar nu laat de organisatie op de website weten dat het bij de meeste vervoerders in de loop van juli 2026 uitgerold wordt. De incheckpalen en -poortjes moeten hier namelijk voor bijgewerkt worden. Bij HTM, het openbaarvervoersbedrijf in regio Den Haag, wordt de Express-functie mogelijk later geaccepteerd.

Apple Pay Express werkt alleen voor het in- en uitchecken in het openbaar vervoer. Je kan er dus geen gewone betalingen mee uitvoeren. Voor een normale Apple Pay-transactie is altijd Face ID nodig.

Bekijk ook Apple Pay in het ov gebruiken: dit zijn je opties in trein, bus, tram en meer Apple Pay werkt ook met het openbaar vervoer, maar wat zijn de mogelijkheden? In welke landen kun je het gebruiken en wat heb je nodig? Hoe zit het nu met Apple Pay in het openbaar vervoer in Nederland? Alles over Apple Pay in het ov lees je in dit artikel.

Apple Pay Express instellen

Apple Pay Express werkt met een betaalkaart die je van tevoren ingesteld hebt als Express-kaart. Elke Nederlandse betaalkaart is te gebruiken als Express-kaart, maar je moet het wel eerst even instellen. Dat doe je zo:

Ga naar Instellingen > Wallet en Apple Pay. Scroll helemaal naar onderen en tik op Express-ov-kaart. Kies daar welke kaart je in wil stellen. Wil je dit ook op de Apple Watch? Ga dan naar de Watch-app en tik op Wallet en Apple Pay > Express-ov-kaart om ook daar de gewenste kaart in te stellen. Dat hoeft niet dezelfde kaar te zijn als op je iPhone.

Het is wel belangrijk dat je bij het in- en uitchecken altijd hetzelfde toestel gebruikt. Check je dus in met je iPhone, dan check je daarna ook weer met je iPhone uit. Gebruik je je Apple Watch om in te checken, dan gebruik je ook weer je Apple Watch om mee uit te checken.

Bekijk ook Een buitenlandse Express OV-kaart instellen op je iPhone en Apple Watch In steeds meer landen kun je voor het openbaar vervoer betalen met je iPhone of Apple Watch. Je hoeft dan geen losse kaartjes meer te kopen: handig! Hoe dit werkt voor (Express) OV in verschillende landen, lees je hier!

Met dank aan iCulture-lezer Henrique voor de tip!

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