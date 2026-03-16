‘iOS 27 brengt geen grote Liquid Glass-verandering, maar Apple wil wel deze veelgevraagde functie’

Apple heeft geen plannen om Liquid Glass terug te draaien in iOS 27, ondanks dat een bekende designer eerder al bij Apple vertrok. Maar Apple zou wel een veelgevraagde functie beschikbaar willen hebben.

Liquid Glass in iOS 26 is misschien wel de meest besproken designwijziging sinds iOS 7 in 2013. Veel gebruikers zijn fan, maar er zijn ook heel veel gebruikers die flink kritiek geuit hebben en klagen over problemen met leesbaarheid of het simpelweg niet mooi vinden. Voor wie hoopt dat Apple het design zou terugdraaien, mede door het vertrek van Alan Dye, heeft Mark Gurman van Bloomberg slecht nieuws: in iOS 27 is Liquid Glass nog steeds van de partij.

Niks missen over het laatste nieuws van iOS 27 en meer? Abonneer je dan op de iCulture-nieuwsbrief en krijg dagelijks of wekelijks het belangrijkste Apple-nieuws rechtstreeks in je inbox.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox! Dagelijkse nieuwsbrief Wekelijkse nieuwsbrief Het belangrijkste Apple-nieuws

Het belangrijkste Apple-nieuws Gemaakt voor iedere Apple-fan

Gemaakt voor iedere Apple-fan Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt

Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt Ieder moment opzegbaar

‘Liquid Glass in iOS 27: geen grote wijziging’

Apple’s huidige executives als Craig Federighi zijn nog steeds gecharmeerd van het Liquid Glass-ontwerp, waardoor er helemaal geen grote veranderingen op de planning staan. Sterker nog: het ontwerp is een proces van jaren, waarvan er met iOS 26 slechts de eerste versie verscheen. Apple gaat nu dus niet zomaar de plannen overboord gooien, zo zegt Gurman. De interne versies van iOS 27 en macOS 27 die nu gebruikt worden, laten dan ook geen grote wijziging zien. Als Apple echt van koers zou willen veranderen, zou dat bovendien jaren duren omdat Apple in de planning ook jaren vooruit werkt.

In plaats daarvan verwacht Gurman dat Apple de komende jaren kleine stapjes gaat zetten om Liquid Glass verder te verbeteren. Je kunt dus vooral kleine tweaks verwachten, iets wat we de afgelopen maanden ook al gezien hebben met aanvullende updates van iOS 26.

Bekijk ook Gerucht: ‘Apple focust met iOS 27 op bugfixes en kwaliteit (met weinig nieuwe functies)’ Apple zou voor iOS 27 hetzelfde trucje willen toepassen als destijds met Max OS X Snow Leopard: het draait vooral om bugfixes en betere prestaties. Toch komt er ook nog wel wat nieuws.

‘Systeembrede regelaar voor aanpassen Liquid Glass’

Maar het zou toch kunnen dat Apple in iOS 27 een veelgevraagde functie toevoegt met betrekking tot Liquid Glass. Tijdens de ontwikkeling van iOS 26 zou Apple namelijk gewerkt hebben aan een systeembrede regelaar om de mate van Liquid Glass-effect aan te passen. Dit is uiteindelijk alleen nog toegepast in de weergave van de klok op het toegangsscherm. Apple liep tijdens de ontwikkeling namelijk tegen problemen aan, waardoor het nog niet mogelijk was om dit uit te breiden naar bijvoorbeeld appfolders, navigatieknoppen en het beginscherm.

Er is een kans dat Apple dit alsnog toepast in iOS 27, waardoor iedere gebruiker meer controle heeft over de mate van Liquid Glass op zijn of haar toestel. Als het Apple lukt om dit toe te voegen en de nodige verbeteringen doorvoert, zou dat het gehele ontwerp al een nieuwe boost kunnen geven.

Op dit moment is het mogelijk om de mate van Liquid Glass aan te passen, waarbij je kan kiezen voor de optie Helder of Getint. Dat zijn dus twee vaste opties en geen vrije regelaar.