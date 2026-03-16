Samenvatting: dit heeft Apple allemaal aangekondigd tijdens het maart 2026 “event”
Liquid Glass design

‘iOS 27 brengt geen grote Liquid Glass-verandering, maar Apple wil wel deze veelgevraagde functie’

Apple heeft geen plannen om Liquid Glass terug te draaien in iOS 27, ondanks dat een bekende designer eerder al bij Apple vertrok. Maar Apple zou wel een veelgevraagde functie beschikbaar willen hebben.
Benjamin Kuijten -

Liquid Glass in iOS 26 is misschien wel de meest besproken designwijziging sinds iOS 7 in 2013. Veel gebruikers zijn fan, maar er zijn ook heel veel gebruikers die flink kritiek geuit hebben en klagen over problemen met leesbaarheid of het simpelweg niet mooi vinden. Voor wie hoopt dat Apple het design zou terugdraaien, mede door het vertrek van Alan Dye, heeft Mark Gurman van Bloomberg slecht nieuws: in iOS 27 is Liquid Glass nog steeds van de partij.

‘Liquid Glass in iOS 27: geen grote wijziging’

Apple’s huidige executives als Craig Federighi zijn nog steeds gecharmeerd van het Liquid Glass-ontwerp, waardoor er helemaal geen grote veranderingen op de planning staan. Sterker nog: het ontwerp is een proces van jaren, waarvan er met iOS 26 slechts de eerste versie verscheen. Apple gaat nu dus niet zomaar de plannen overboord gooien, zo zegt Gurman. De interne versies van iOS 27 en macOS 27 die nu gebruikt worden, laten dan ook geen grote wijziging zien. Als Apple echt van koers zou willen veranderen, zou dat bovendien jaren duren omdat Apple in de planning ook jaren vooruit werkt.

In plaats daarvan verwacht Gurman dat Apple de komende jaren kleine stapjes gaat zetten om Liquid Glass verder te verbeteren. Je kunt dus vooral kleine tweaks verwachten, iets wat we de afgelopen maanden ook al gezien hebben met aanvullende updates van iOS 26.

‘Systeembrede regelaar voor aanpassen Liquid Glass’

Maar het zou toch kunnen dat Apple in iOS 27 een veelgevraagde functie toevoegt met betrekking tot Liquid Glass. Tijdens de ontwikkeling van iOS 26 zou Apple namelijk gewerkt hebben aan een systeembrede regelaar om de mate van Liquid Glass-effect aan te passen. Dit is uiteindelijk alleen nog toegepast in de weergave van de klok op het toegangsscherm. Apple liep tijdens de ontwikkeling namelijk tegen problemen aan, waardoor het nog niet mogelijk was om dit uit te breiden naar bijvoorbeeld appfolders, navigatieknoppen en het beginscherm.

Er is een kans dat Apple dit alsnog toepast in iOS 27, waardoor iedere gebruiker meer controle heeft over de mate van Liquid Glass op zijn of haar toestel. Als het Apple lukt om dit toe te voegen en de nodige verbeteringen doorvoert, zou dat het gehele ontwerp al een nieuwe boost kunnen geven.

Op dit moment is het mogelijk om de mate van Liquid Glass aan te passen, waarbij je kan kiezen voor de optie Helder of Getint. Dat zijn dus twee vaste opties en geen vrije regelaar.

iOS 27

iOS 27 is de aankomende grote software-update voor de iPhone en is de opvolger van iOS 26. iOS 27 wordt naar verwachting in juni 2026 aangekondigd tijdens de WWDC. De update verschijnt in september voor in ieder geval de iPhone 12 en nieuwer. In deze update zou Apple vooral de focus leggen op stabiliteit en bugfixes, maar er komen ook nieuwe functies voor Apple Intelligence, de Agenda-app, Gezondheid-app, Siri en meer. Lees op onze pagina meer over iOS 27 en alle huidige verwachtingen.

iOS 27 logo concept
Alles wat we al weten over iOS 27 Welke iPhones zijn geschikt voor iOS 27? 'Apple focust op bugfixes en kwaliteit met iOS 27' 'Deze apps krijgen nieuwe AI-functies in iOS 27' iOS 27 legt focus op iPhone Fold Gelekte softwarefuncties: dit komt er allemaal aan Alles over iOS 26 Alles over de WWDC

1 reactie

Zit maar op 1 ding te wachten de aan/uit schakelaar om dit Androïd achtige rommel uit te zetten.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar