Dit is waarom je iOS 26.6 moet hebben vóórdat iOS 27 uitkomt

Met de komst van iOS 27 in september en de introductie van Siri AI lijkt Apple eindelijk de toffe AI-functies uit te brengen die het bedrijf al ruim twee jaar geleden had aangekondigd. Jammer genoeg zijn deze vanwege regelgeving aanvankelijk alleen buiten de Europese Unie beschikbaar, maar toch treft Apple nu al voorbereidende maatregelen op alle iPhones wereldwijd.

Uit de release notes van iOS 26.6 blijkt dat Apple onder meer de Spotlight-database onder handen neemt. De update verschijnt naar verwachting binnen enkele dagen.

Voorbereidingen beginnen al in iOS 26.6

Spotlight is het centrale zoeksysteem van Apple op de iPhone, iPad en Mac. Met de nieuwe besturingssystemen moet deze zoekfunctie op meerdere punten worden verbeterd. In iOS 26.6 – en waarschijnlijk ook in iPadOS 26.6 en macOS 26.6 – begint Apple met het optimaliseren van de Spotlight-index. Volgens Apple wordt de database met deze update geoptimaliseerd, specifiek als ‘voorbereiding op iOS 27’.

Wat dit betekent voor gebruikers die voorlopig bij iOS 26 willen blijven, is nog niet duidelijk. Mogelijk gaat het uitsluitend om een technische wijziging waar je in het dagelijks gebruik niets van merkt. Het zou echter ook kunnen zijn dat Spotlight hierdoor al onder iOS 26 beter gaat werken.

De afgelopen tijd maakten gebruikers steeds meer melding van problemen met Spotlight in iOS 26. Na het opnieuw opstarten van een iPhone kon het bijvoorbeeld enige tijd duren voordat de zoekfunctie weer goed werkte.

Ook het zoeken naar foto’s aan de hand van trefwoorden werkte soms niet meteen. Na verloop van tijd leek de functie zichzelf te herstellen. Of dit te maken heeft met eerdere aanpassingen aan Spotlight, of simpelweg met bugs in iOS 26.5 en nieuwere versies, is niet bekend. De problemen lijken in ieder geval pas in de afgelopen weken te zijn ontstaan.

Siri AI wordt na verloop van tijd veel slimmer

Gebruikers die de bèta van iOS 27 met Siri AI installeren op een iPhone die al langere tijd in gebruik is, hebben geconstateerd dat het opnieuw indexeren van Spotlight behoorlijk lang kan duren. Soms zijn daar meerdere dagen tot weken voor nodig. Met iOS 26.6 lijkt Apple alvast met een deel van deze werkzaamheden te beginnen. Daardoor kan de uiteindelijke overstap naar iOS 27 en Siri AI straks sneller verlopen.

Op de iPhone kun je momenteel niet zien hoe ver de indexering is gevorderd. Op de Mac toont Apple hiervoor een voortgangsbalk, maar in iOS ontbreekt zo’n indicator. Het is nog niet bekend of Apple gebruikers een melding wil sturen zodra het proces is afgerond.

Dat kan ook verwarrend zijn. Direct na de installatie lijkt Siri AI namelijk nog maar weinig informatie te kunnen vinden, terwijl de assistent na verloop van tijd ineens veel beter gaat presteren.

Siri AI kan gegevens op de hele iPhone doorzoeken. Zo kan de assistent oude gesprekken, afspraken en e-mails terugvinden. Ook informatie uit apps van derden kan worden gebruikt, mits ontwikkelaars ondersteuning voor de nieuwste API’s hebben toegevoegd.