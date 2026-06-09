Breaking - Alles over de WWDC - vanaf maandag 8 juni 2026, 19:00 uur
Samenvatting: Dit zijn alle WWDC 2026-aankondigingen (met iOS 27 meer)
watchOS 27 onthuld: deze versie geeft je Apple Watch weer wat nieuws
Maak (opnieuw) kennis met de nieuwe Siri: dit is Apple’s vernieuwde Siri AI-assistent – maar nog alleen in het Engels
Nieuwe macOS-update aangekondigd: dit is macOS Golden Gate
iOS 27 officieel aangekondigd: dit zit er allemaal in de langverwachte iPhone-update

De grote focus van iOS 27: zo wordt het systeem sneller en energiezuiniger

Nieuws iOS en iPadOS
Eén van de belangrijkste verbeteringen in iOS 27 zie je niet. Het zijn namelijk de systeemprestaties. Voor het eerst in lange tijd legt Apple echt nadruk op efficiëntie. We vertellen je wat er nieuw is.
Daniel Vischjager -

Tijdens de WWDC 2026-keynote geeft Apple aan te hebben gewerkt aan de belangrijkste onderdelen van het achterliggende systeem van iOS en andere platforms. Denk aan hoe het geheugen wordt gebruikt en hoe gegevens op de achtergrond worden geladen. We beschrijven in dit artikel vooral iOS 27, al zijn de algemene verbeteringen ook op andere platforms beschikbaar.

Inhoudsopgave

#1 Het hele systeem wordt sneller

Om maar meteen met het belangrijkste nieuws te beginnen: alle iPhones en iPads met de nieuwe update worden sneller. Door bepaalde gegevens vooraf te laden, kunnen apps vanaf iOS 27 tot 30% sneller worden geopend. Heb je een nieuwe foto gemaakt, dan verschijnt deze 70% sneller in de Foto’s-app en in iMessage om te delen. Gebruik je AirDrop met iemand die ook de nieuwe update heeft? Dan gaat dit tot wel 80% sneller. Ook de Bestanden-app op de iPad is aangepakt, want hiermee kun je vanaf iPadOS 27 tot 5 keer sneller bestanden verplaatsen.

Daarnaast zijn er talloze kleinere verbeteringen. Dit zijn de belangrijkste:

  • iPhone ontgrendelen en tussen beginschermpagina’s vegen gaat sneller
  • Het emoji- en stickertoetsenbord wordt sneller geopend
  • In de Energiebesparingsmodus wordt de Camera-app sneller geopend
  • Gegevens laden sneller in de Gezondheid-app
  • Workouts starten vanaf iPhone gaat nu sneller
  • De NFC-lezer van de iPhone is sneller en betrouwbaarder
Bekijk ook
iOS 27 look

iOS 27 officieel aangekondigd: dit zit er allemaal in de langverwachte iPhone-update

Apple heeft iOS 27 officieel aangekondigd. Deze update wordt eind dit jaar voor iedereen uitgebracht, maar Apple heeft nu alvast de belangrijkste nieuwe functies laten zien.

#2 Netwerkprestaties verbeterd

Naast systeemprestaties pakt Apple ook de draadloze communicatie aan. Apple heeft een nieuw algoritme om beter te schakelen tussen wifi en het mobiele netwerk. Hierbij gebruiken ze het voorbeeld dat je op straat loopt en toevallig langs een bekend wifi-netwerk loopt, zoals dat van een café waar je vaker komt. Of als je uit het vliegtuig stapt en met de buitenwereld wil communiceren, maar dat je nog verbonden bent met het vliegtuignetwerk. Hoe het precies in de praktijk werkt, is nog niet duidelijk. Dat zal de komende zomer aan het licht komen.

Review: iPhone Air achterkant

Heb je een iPhone met een N1-chip (iPhone 17-serie of iPhone Air), dan zal het minder energie kosten om je persoonlijke hotspot in te schakelen. Dit is een echte energieslurper, dus het is prettig dat Apple het efficiënter maakt. Daartoe zijn ze in staat, omdat de N1-chip door Apple is ontworpen en dus precies aan de eisen kan voldoen.

Ten slotte is er een kleinere verbetering van AirPlay. Het verbinden met een Apple TV of HomePod zou sneller moeten gaan dan voorheen.

#3 CPU scheduler versnelt oude iPhones

Heb je een oudere iPhone, dan kun je in je handjes knijpen met iOS 27. De update zorgt namelijk voor snellere prestaties en een langere batterijduur op oude apparaten. Zelfs de iPhone 11 uit 2019 heeft hier profijt van. Apple doet dit door een CPU scheduler toe te voegen.

Je iPhone voert op een dag ontelbaar veel taken op de achtergrond uit. Deze zijn allemaal nodig om alle functies goed te laten werken. Het zijn er echter zo veel dat het zonder organisatie een zooitje wordt. Op een computer (en dus een iPhone) betekent dat: inefficiënt energieverbruik. Met een CPU scheduler kan de iPhone beter beslissen wanneer welke taken echt uitgevoerd moeten worden. Hiermee wordt veel efficiënter met de beschikbare computerkracht omgegaan.

CPU scheduler in iOS 27

Op nieuwere iPhones (Apple zegt niet welke) zit al zo’n CPU scheduler, maar ook hier wordt deze verbeterd.

#4 Zoekfuncties verbeterd op iPhone, iPad en Mac

De zoekfunctie van verschillende apps is helemaal opnieuw ontworpen. Het gaat om Foto’s, Mail en Spotlight. Dat laatstgenoemde is niet echt een app, maar de zoekfunctie van het hele systeem op de iPhone, iPad en Mac. Dankzij de nieuwe Search Index wordt na het updaten je toestel helemaal opnieuw geïndexeerd. Dit kan een week duren. Vervolgens kun je veel sneller zoeken. Daarbovenop heeft de Mail-app een nieuwe rankingmethode om betere resultaten te tonen.

Bekijk ook
WWDC 2026 keynote uitnodiging

Samenvatting: Dit zijn alle WWDC 2026-aankondigingen (met iOS 27 meer)

De WWDC 2026-keynote zit erop: Apple heeft iOS 27, Siri AI en meer onthuld. Op deze pagina lees je de samenvatting met de belangrijkste punten op een rij.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar
Plaats een reactie

Het laatste nieuws over iOS en iPadOS van iCulture

CarPlay krijgt in iOS 27 deze zeven nieuwe functies voor onderweg
Wanneer komt iOS 27 echt uit? Alles wat je moet weten over de releasedatum en planning van de grote updates
Welke (oude) iPhones krijgen iOS 27? Deze modellen ontvangen de update: het zijn ze allemaal
Officieel: iPadOS 27 aangekondigd door Apple
Maak (opnieuw) kennis met de nieuwe Siri: dit is Apple's vernieuwde Siri AI-assistent - maar nog alleen in het Engels

iOS 27

iOS 27 is de aankomende grote software-update voor de iPhone en is de opvolger van iOS 26. iOS 27 wordt naar verwachting in juni 2026 aangekondigd tijdens de WWDC. De update verschijnt in september voor in ieder geval de iPhone 12 en nieuwer. In deze update zou Apple vooral de focus leggen op stabiliteit en bugfixes, maar er komen ook nieuwe functies voor Apple Intelligence, de Agenda-app, Gezondheid-app, Siri en meer. Lees op onze pagina meer over iOS 27 en alle huidige verwachtingen.

iOS 27 logo concept
Alles wat we al weten over iOS 27 Welke iPhones zijn geschikt voor iOS 27? 'Apple focust op bugfixes en kwaliteit met iOS 27' 'Deze apps krijgen nieuwe AI-functies in iOS 27' iOS 27 legt focus op iPhone Fold Gelekte softwarefuncties: dit komt er allemaal aan Alles over iOS 26 Alles over de WWDC

Ook interessant

CarPlay in iOS 27

CarPlay krijgt in iOS 27 deze zeven nieuwe functies voor onderweg

Nieuws
Mac-modellen met toetsenbord en muis

Geen Intel meer: macOS 27 Golden Gate verschijnt alleen voor deze Macs

Nieuws 1 reactie

Wanneer komt iOS 27 echt uit? Alles wat je moet weten over de releasedatum en planning van de grote updates

Nieuws
WWDC 2026 keynote uitnodiging

Samenvatting: Dit zijn alle WWDC 2026-aankondigingen (met iOS 27 meer)

Specials
Siri AI in iOS 27

Welke (oude) iPhones krijgen iOS 27? Deze modellen ontvangen de update: het zijn ze allemaal

Nieuws

Officieel: iPadOS 27 aangekondigd door Apple

Nieuws 5 reacties

Plaats een reactie

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.

Meld je aan voor de iCulture nieuwsbrief

Ontvang het belangrijkste Apple-nieuws, de beste tips en meer direct in je inbox!

  • Het belangrijkste Apple-nieuws
  • Gemaakt voor iedere Apple-fan
  • Dagelijks of wekelijks, jij bepaalt
  • Ieder moment opzegbaar