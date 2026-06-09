Eén van de belangrijkste verbeteringen in iOS 27 zie je niet. Het zijn namelijk de systeemprestaties. Voor het eerst in lange tijd legt Apple echt nadruk op efficiëntie. We vertellen je wat er nieuw is.

Tijdens de WWDC 2026-keynote geeft Apple aan te hebben gewerkt aan de belangrijkste onderdelen van het achterliggende systeem van iOS en andere platforms. Denk aan hoe het geheugen wordt gebruikt en hoe gegevens op de achtergrond worden geladen. We beschrijven in dit artikel vooral iOS 27, al zijn de algemene verbeteringen ook op andere platforms beschikbaar.

#1 Het hele systeem wordt sneller

Om maar meteen met het belangrijkste nieuws te beginnen: alle iPhones en iPads met de nieuwe update worden sneller. Door bepaalde gegevens vooraf te laden, kunnen apps vanaf iOS 27 tot 30% sneller worden geopend. Heb je een nieuwe foto gemaakt, dan verschijnt deze 70% sneller in de Foto’s-app en in iMessage om te delen. Gebruik je AirDrop met iemand die ook de nieuwe update heeft? Dan gaat dit tot wel 80% sneller. Ook de Bestanden-app op de iPad is aangepakt, want hiermee kun je vanaf iPadOS 27 tot 5 keer sneller bestanden verplaatsen.

Daarnaast zijn er talloze kleinere verbeteringen. Dit zijn de belangrijkste:

iPhone ontgrendelen en tussen beginschermpagina’s vegen gaat sneller

Het emoji- en stickertoetsenbord wordt sneller geopend

In de Energiebesparingsmodus wordt de Camera-app sneller geopend

Gegevens laden sneller in de Gezondheid-app

Workouts starten vanaf iPhone gaat nu sneller

De NFC-lezer van de iPhone is sneller en betrouwbaarder

#2 Netwerkprestaties verbeterd

Naast systeemprestaties pakt Apple ook de draadloze communicatie aan. Apple heeft een nieuw algoritme om beter te schakelen tussen wifi en het mobiele netwerk. Hierbij gebruiken ze het voorbeeld dat je op straat loopt en toevallig langs een bekend wifi-netwerk loopt, zoals dat van een café waar je vaker komt. Of als je uit het vliegtuig stapt en met de buitenwereld wil communiceren, maar dat je nog verbonden bent met het vliegtuignetwerk. Hoe het precies in de praktijk werkt, is nog niet duidelijk. Dat zal de komende zomer aan het licht komen.

Heb je een iPhone met een N1-chip (iPhone 17-serie of iPhone Air), dan zal het minder energie kosten om je persoonlijke hotspot in te schakelen. Dit is een echte energieslurper, dus het is prettig dat Apple het efficiënter maakt. Daartoe zijn ze in staat, omdat de N1-chip door Apple is ontworpen en dus precies aan de eisen kan voldoen.

Ten slotte is er een kleinere verbetering van AirPlay. Het verbinden met een Apple TV of HomePod zou sneller moeten gaan dan voorheen.

#3 CPU scheduler versnelt oude iPhones

Heb je een oudere iPhone, dan kun je in je handjes knijpen met iOS 27. De update zorgt namelijk voor snellere prestaties en een langere batterijduur op oude apparaten. Zelfs de iPhone 11 uit 2019 heeft hier profijt van. Apple doet dit door een CPU scheduler toe te voegen.

Je iPhone voert op een dag ontelbaar veel taken op de achtergrond uit. Deze zijn allemaal nodig om alle functies goed te laten werken. Het zijn er echter zo veel dat het zonder organisatie een zooitje wordt. Op een computer (en dus een iPhone) betekent dat: inefficiënt energieverbruik. Met een CPU scheduler kan de iPhone beter beslissen wanneer welke taken echt uitgevoerd moeten worden. Hiermee wordt veel efficiënter met de beschikbare computerkracht omgegaan.

Op nieuwere iPhones (Apple zegt niet welke) zit al zo’n CPU scheduler, maar ook hier wordt deze verbeterd.

#4 Zoekfuncties verbeterd op iPhone, iPad en Mac

De zoekfunctie van verschillende apps is helemaal opnieuw ontworpen. Het gaat om Foto’s, Mail en Spotlight. Dat laatstgenoemde is niet echt een app, maar de zoekfunctie van het hele systeem op de iPhone, iPad en Mac. Dankzij de nieuwe Search Index wordt na het updaten je toestel helemaal opnieuw geïndexeerd. Dit kan een week duren. Vervolgens kun je veel sneller zoeken. Daarbovenop heeft de Mail-app een nieuwe rankingmethode om betere resultaten te tonen.