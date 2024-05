Het Nederlandse betaalsysteem iDEAL krijgt een opvolger, die in heel Europa zal worden uitgerold. België, Duitsland en Frankrijk zijn als eerste aan de beurt, terwijl Nederland een stuk later aan de beurt is.

Wero is gebaseerd op het Nederlandse iDEAL, maar dat betekent niet dat Nederland voorop zal lopen met de introductie van Wero. In ons land is net het vernieuwde iDEAL ingevoerd, waarmee je op basis van profielen sneller kunt shoppen. In landen waar nog een betaalsysteem zoals iDEAL nog helemaal niet beschikbaar is, kan de uitrol sneller plaatsvinden. Wero wordt ontwikkeld door het European Payments Initiative, kortweg EPI. Deze organisatie heeft iDEAL in oktober 2023 overgenomen van Currence, een Nederlands bedrijf dat is opgericht door acht Nederlandse banken, waaronder ING, ABN en Rabobank. Deze banken zijn nu ook lid van EPI, dat een Europabreed betaalplatform wil gaan ontwikkelen. Op termijn moet het ook dienst gaan doen als digitale identiteit. Wero is een combinatie van ‘we’ en ‘euro’.

iDEAL wordt Wero

EPI nam eind 2023 ook Payconiq over, het Luxemburgse bedrijf dat de technologie achter iDEAL en het Belgische Bancontact heeft ontwikkeld. Oorspronkelijk was het plan om Wero al begin 2024 te introduceren, maar dat is nu uitgesteld naar eind juni 2024. Vooral voor de Duitsers is de invoering van Wero een grote stap vooruit: zij kunnen met Wero 24 uur per dag geld overmaken of ontvangen, ook in het weekend en op feestdagen. Omdat dit via het traditionele bankensysteem niet altijd mogelijk is, is in Duitsland PayPal een populaire betaalmethode geworden. In Duitsland wordt Wero dan ook vooral gezien als een PayPal-alternatief.

Op de achtergrond gebruikt Wero real-time overboekingen via het SEPA-systeem, maar er zijn geen rekeningnummers of IBAN’s nodig om geld uit te wisselen tussen Wero-gebruikers. Het mobiele telefoonnummer van de ontvanger is voldoende, waardoor Wero ook een alternatief kan worden voor Tikkie – alweer een typisch Nederlands fenomeen. De geldoverdracht zou dan binnen enkele seconden moeten plaatsvinden en het geld komt direct op de rekening van de ontvanger terecht.

Bankrekening nog steeds nodig

Om gebruik te kunnen maken van Wero is wel een ‘traditionele’ bankrekening bij een deelnemende bank nodig. De komende tijd kunnen mensen met een bankrekening in België, Duitsland en Frankrijk al van de dienst gebruik maken. Deze drie landen staan in ieder geval ingepland voor de introductie eind juni, maar dat betekent niet dat alle functies meteen zullen werken. In eerste instantie kunnen alleen Tikkie-achtige betalingen tussen gebruikers plaatsvinden. In het voorjaar van 2025 moet het dan mogelijk worden om Wero in online winkels te gebruiken en de volgende stap is dat het betaalsysteem in fysieke winkels en restaurants te gebruiken is. Tegen die tijd is ook Nederland aan de beurt, dat voor een introductie in 2025 of begin 2026 op de planning staat. De verwachting is dat andere Europese landen de komende jaren zullen volgen, maar het kan dus nog wel meerdere jaren duren voordat Wero in heel Europa is uitgerold.

Wero FAQ: dit gaat er veranderen

Hieronder lees je een paar veelgestelde vragen over Wero.

#1 Waarom verdwijnt iDEAL? iDEAL is net als Payconiq en Bancontact overgenomen door het European Payments Initiative (EPI). Zij gaan iDEAL als basis gebruiken voor een nieuw betaalsysteem dat op termijn in heel Europa gebruikt kan worden. Dit nieuwe systeem krijgt ook veel nieuwe functies die je nog niet in het huidige iDEAL vindt. Daarom vond EPI het nodig om een nieuwe naam te verzinnen. #2 Waarom is Nederland pas later aan de beurt? Nederland heeft al een goed werkend systeem met iDEAL en heeft daardoor te maken met de wet van de remmende voorsprong. In andere landen is het gemakkelijker om een compleet nieuw systeem in te voeren, omdat een dergelijke betaaloplossing nog niet bestaat. Volgens EPI is voor de landen België, Duitsland en Frankrijk gekozen, omdat zij samen meer dan de helft van de niet-contante betalingen in Europa doen en er meteen veel volume gecreëerd kan worden. Deze drie landen zijn eind juni 2024 aan de beurt, terwijl Nederland in de startblokken staat voor 2025 of begin 2026. Maar ook dit kan nog uitlopen. De verwachting is dat alle bekende Nederlandse banken zullen meedoen. #3 Welke functies omvat Wero? Wero is enerzijds een alternatief voor iDEAL, waarmee je in webshops kunt betalen. Maar het wordt ook mogelijk om op basis van je mobiele nummer betalingen onderling uit te wisselen tussen consumenten. Dit lijkt veel meer op Tikkie, ook een Nederlandse uitvinding. Daarnaast wordt betalen in fysieke winkels mogelijk met Wero, maar dit zal pas later aan de beurt zijn. Verder zal Wero je digitale identiteit worden. De banken moeten immers al in het kader van anti-witwaspraktijken de identiteit van hun klanten vaststellen en op die manier zou je je dan kunnen identificeren bij het aanvragen van een nieuw (financieel) product. Of je je Wero ID ook kunt gebruiken voor andere vormen van identificatie, zoals pakketjes afhalen bij een pakketpunt, is nog niet duidelijk. #4 Hoe gaat Wero eruit zien? Wero komt beschikbaar via de app van je bank, maar er komt ook een Wero-app voor iPhone en Android. Het plan is om iDEAL in 2025 of 2026 uit te faseren. Hoe dit concreet gaat plaatsvinden, zal ongetwijfeld in publiekscampagnes worden uitgelegd. #5 Kan ik nog steeds Apple Pay blijven gebruiken? Wil je mobiel betalen, dan kun je momenteel het beste Apple Pay gebruiken op je iPhone en Apple Watch. Deze betaalmethode blijft ook gewoon bestaan als Wero wordt ingevoerd. Wel komen er steeds meer Apple Pay-achtige betaalsystemen bij, want in de EU moet Apple de NFC-chip in de iPhone openstellen voor andere aanbieders en komen er Apple Wallet-alternatieven.