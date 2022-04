Met Apple Arcade begeeft Apple zich steeds meer in de gamewereld, hoewel Apple zelf geen games uitbrengt (op één uitzondering na). Maar dat weerhoudt Apple er niet van om toch meer te investeren in gaming. Uit meerdere patenten blijkt namelijk dat Apple nadenkt over verschillende soorten gamecontrollers. Al eerder doken er geruchten op over een aanstaande gamecontroller van Apple.



Apple gamecontroller: ‘drie verschillende soorten’

Het patent, dat is ontdekt door Patently Apple, omschrijft drie verschillende versies van gamecontrollers die werken met iPhone, iPad en Apple TV. Allereerst gaat het om een Nintendo Switch-achtige set van controllers, die je via magneten aan de zijkanten van een iPhone of iPad kan bevestigen. De controllerset bestaat uit twee losse onderdelen, vergelijkbaar met Nintendo’s Joy-Con-controllers. Het zou werken met zowel een horizontale als verticale iPhone, zo blijkt uit het patent.

Het tweede accessoire is een soort folio-case voor de iPhone. Apple heeft al eerder een folio-case voor de iPhone gemaakt, waarbij aan de binnenkant plek is voor wat pasjes. Maar in dit nieuwe patent doet Apple iets anders met de binnenkant. Er zitten namelijk knoppen én een display in verwerkt. Het display kan extra content over de game tonen, maar ook andere handige informatie. Denk bijvoorbeeld aan een melding van een FaceTime-oproep. Hierdoor wordt je game niet onderbroken of geblokkeerd door een melding.

Een derde optie is een meer klassieke gamecontroller. Hoewel het design van de controller in het patent zelf niet leidend is, is het voordeel wel dat deze ook bruikbaar is op een Apple TV. Apple heeft voor deze controller een unieke schakelaar bedacht, waarmee je kan wisselen tussen modus. De schuifknop laat je bijvoorbeeld wisselen naar de gamemodus, een modus voor het beantwoorden van een bericht of het opnemen van een binnenkomende oproep.

Of Apple echt een eigen gamecontroller gaat uitbrengen, is nog maar de vraag. Maar in patenten is dus in ieder geval wel het één en ander vastgelegd, wat bewijst dat Apple het op zijn minst onderzoekt. Sinds het eerste gerucht over een eigen controller in 2020, hebben we weinig meer vernomen van de mogelijke plannen.