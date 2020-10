Heb jij op je iPhone of iPad een beta draaien? Dan heb je de afgelopen dagen wellicht veelvuldig een vervelende melding gekregen over een nieuwe betaversie. Er is een aantal dingen wat je kan proberen.

Melding ‘Werk de iOS 14-betaversie bij’

Als betagebruiker is het belangrijk dat je altijd de nieuwste testversie hebt. Beta’s kunnen namelijk verlopen en met de nieuwste testversie weet je dat je up-to-date bent. Apple heeft voor betagebruikers een herinnering ingebouwd om je te waarschuwen bij een nieuwe testversie. Maar wat als er geen nieuwe beta beschikbaar is? Dat is nu precies het geval bij betatesters van iOS 14. Gebruikers zien telkens bij het ontgrendelen van de iPhone de melding in beeld verschijnen, terwijl er helemaal geen nieuwe testversie beschikbaar is.



De melding is duidelijk: “Er is een nieuwe iOS-update beschikbaar. Werk de iOS 14-betaversie bij”, is er te lezen. De enige optie waar je voor kan kiezen is Sluit, maar als je vervolgens naar Instellingen > Software-update gaat is er in geen velden of wegen een update te bekennen. Op zowel Twitter als verschillende fora wordt melding gemaakt van deze telkens terugkerende waarschuwing. Aangezien de melding keer op keer tevoorschijn komt, kan het behoorlijk vervelend worden. De melding verschijnt alleen bij gebruikers die het betaprofiel op hun toestel hebben staan.

Een echte definitieve oplossing is er niet, maar er zijn wel wat (drastische) stappen die je kan proberen. Volgens een getroffen gebruiker helpt het om de datum van je toestel een dag of twee terug te zetten (via Instellingen > Algemeen > Datum en tijd). Je moet dan Stel automatisch uitschakelen, zodat je de datum handmatig kan aanpassen. Dit heeft mogelijk wel gevolgen voor het gebruik van je toestel, dus we raden dit niet aan.

Een andere stap die je kan overwegen is het verwijderen van het betaprofiel en je afmelden voor de iOS-beta en je iPhone te herstellen naar de laatste officiële versie. Dit kost wel aanzienlijk veel tijd. We verwachten dat Apple dit probleem spoedig zelf op gaat lossen, eventueel met een nieuwe beta van iOS 14.2.

Overigens gebeurde dit een paar jaar geleden ook al bij een beta van iOS 12, waar een gebruiker destijds een catchy liedje bij maakte.