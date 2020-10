iCulture Vandaag: dit was donderdag 29 oktober 2020

Wat gebeurde er op Apple-gebied op donderdag 29 oktober 2020? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vanavond presenteert Apple haar kwartaalcijfers van de maanden juli tot en met september. Voor het eerst sinds jaren zitten de nieuwe iPhones daar niet bij. Vallen de cijfers mee of tegen? Verder vandaag lees je dat Apple ontwikkelaars uitnodigt voor de Apple Silicon Labs en vertellen we je hoe krasbestendig de iPhone 12 is. Ook laten we je zien hoe de iPad line-up van 2020 eruit ziet, met de toevoeging van de twee nieuwste modellen. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Wat kun je doen als iCloud-mail niet werkt? Wij geven je tips.

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

bunq (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.3+) - Pas de tegels voor je Passen en Totaal aan naar je eigen smaak.

Aviary (€4,49, iPhone/iPad/ Watch , iOS 14.0+) - Synchronisatie via iCloud van je Twitter-tijdlijn.