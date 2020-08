Apple is nog lang niet klaar met iOS 13. Na de release van iOS 13.6 en iOS 13.6.1 is het nu tijd voor de beta van iOS 13.7. Deze bevat een speciale functie voor COVID-19 meldingen, waarbij je geen officiële app nodig hebt van gezondheidsinstanties. Dit is gebaseerd op de coronatracking van Google en Apple. Je bent echter wel afhankelijk van de vraag of jouw lokale overheid al een COVID-19 app heeft uitgebracht.



Meest recente iOS 13.7 Beta

iOS 13.7 Beta 1

26 augustus 2020 – De eerste beta van iOS 13.7 verschenen. iOS 13.7 bevat als belangrijkste vernieuwing de ondersteuning voor COVID-19 blootstellingsmeldingen, zonder dat je daarvoor een app nodig hebt. De update is bedoeld voor iedereen met een geschikte iPhone. Volgens Apple kun je met iOS 13.7 goedkeuring geven voor COVID-19 blootstellingsmeldingen, zonder dat je een app hoeft te downloaden van een lokale gezondheidsdienst. Ook is vandaag iPadOS 13.7 verschenen, met performanceverbeteringen.

Heb je zelf iets ontdekt, laat het dan weten in de reacties.

De beschikbaarheid van de COVID-19 Exposure Notifications is afhankelijk van de lokale autoriteiten, meldt Apple. In Nederland is de CoronaMelder-app alleen voor de regio’s Drenthe, Gelderland-Zuid, Noord- en Oost Gelderland, IJsselland en Twente volledig functioneel, terwijl in andere regio’s de functies beperkt zijn. Vanaf begin september moet je het ook in de rest van het land kunnen gebruiken. In België kun je vanaf september een corona-app downloaden. Op covid19.apple.com/contacttracing vind je meer informatie over het systeem van Apple en Google.

iOS 13.7 beta 1 releasenotes

In de releasenotes van iOS 13.7 beta 1 is het volgende te lezen:

iOS 13.7 lets you opt-in to the COVID-19 Exposure Notifications system without the need to download an app. System availability depends on support from your local public health authority. For more information see covid19.apple.com/contacttracing. This release also includes other bug fixes for your iPhone.

Zodra de Nederlandstalige releasenotes beschikbaar zijn, zullen we die in dit artikel opnemen.

Meest recente iPadOS 13.7 Beta

iPadOS 13.7 beta 1

26 augustus 2020 – De eerste beta van iPadOS 13.7 is ook uitgebracht. We verwachten dat deze update dezelfde verbeteringen bevat als in iOS 13.7.

iOS 13.7 beta downloaden

Ben je ontwikkelaar, dan kun je via de ontwikkelaarswebsite het benodigde betaprofiel downloaden en vervolgens de beta installeren. De iOS 13.7 beta download is beschikbaar voor de iPhone (vanaf iPhone 6s en iPhone SE 2016). Voor de iPads is er speciale software verschenen, namelijk iPadOS 13. Publieke testers kunnen meedoen door zich aan te melden voor de publieke beta van iOS.

Let op: deze beta’s zijn alleen bedoeld voor ontwikkelaars en publieke testers en zijn niet geschikt om te gebruiken op toestellen die je dagelijks nodig hebt.

Over iOS 13.7 en iPadOS 13.7

iOS 13.7 is een aanvullende update met waarschijnlijk maar één nieuwe functie: de aanvullende meldingen voor COVID-19, zonder dat daarvoor een app nodig is. Daarnaast zitten er naar verwachting enkele bugfixes in.

Tijdlijn iOS 13.7 beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de iOS 13.7 beta’s.

iOS 13.7 beta 1: 26 augustus (verschenen)

iOS 13.7 Final: september 2020 (verwacht)

Tijdlijn iPadOS 13.7 beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de iPadOS 13.7 beta’s.

iPadOS 13.7 Beta 1: 26 augustus (verschenen)

iPadOS 13.7 Final: september 2020 (verwacht)

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een iOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten. Meer over problemen door de iOS 13 beta’s lees je in onderstaand artikel.

Bekijk ook iOS 14 beta problemen: dit kun je eraan doen Is je batterij door de iOS 14 beta sneller leeg? Doen apps het niet meer als je iPadOS 14, of vallen de prestaties tegen? In dit artikel leggen we uit welke iOS 14 beta problemen er zijn en hoe je hiermee omgaat.