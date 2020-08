Gratis Apple TV+ kijken, ook deze winter?

Het is nog onzeker wat Apple met de huidige niet-betalende Apple TV+ abonnees gaat doen. Als de gratis proefperiode van een jaar afloopt is het uur van de waarheid aangebroken: dan blijkt pas of mensen echt bereid zijn om voor Apple’s streaming tv-dienst te betalen. Baal je dat je straks misschien niet meer kunt kijken, dan is er goed nieuws. Volgens Bloomberg is Apple druk aan het brainstormen hoe nieuwe Apple TV+ abonnees aangetrokken kunnen worden. Eén van de opties is om de gratis proefperiode ook dit najaar te verlengen voor mensen die nieuwe hardware kopen.



Apple TV+ is 1 jaar gratis als je vorig najaar een nieuwe iPhone 11, Apple TV of ander product kocht. Zo konden mensen kennismaken, zonder dat ze lid hoefden te worden van alweer een nieuwe streaming dienst. Rond de introductie van de iPhone 12 loopt die proefperiode echter af. Volgens Bloomberg gaat Apple de deal opnieuw aanbieden, maar voor een kortere periode. Ook zou het beperkt kunnen zijn tot mensen die voor het eerst gaan kijken.

Nieuwe documentaires in het najaar

Maar wat kun je dan kijken? Apple heeft drie nieuwe documenaireseries ingekocht, die vanaf dit najaar te streamen zijn. Tiny World is vanaf 2 oktober te zien en bestaat uit 6 afleveringen. Je bekijkt daarin de wereld via de ogen van de kleinste dieren. Zo leer je wat zij doen om te overleven. Er wordt een compleet nieuwe cameratechnologie voor gebruikt.

Vanaf 13 november kun je kijken naar ‘Becoming You’, waarin kinderen de eerste 2.000 dagen van hun leven meemaken. Er zijn meer dan 100 kinderen te zien, van over de hele wereld: van Nepal tot Japan en Borneo. Je ontdekt hoe kinderen leren denken, spreken en bewegen, vanaf het moment dat ze geboren worden tot het moment dat ze vijf jaar oud zijn. Er staan 6 afleveringen op je te wachten.

Op 4 december verschijnt ‘Earth at Night in Color’ met Tom Hiddleston als commentaarstem. Hierin zie je ‘s nachts hoe dieren leven en ook hierbij is gebruik gemaakt van geavanceerde cameratechniek. Zo krijg je gedrag te zien waar je normaal geen weet van hebt. De zes afleveringen zijn gefilmd op zes continenten, van de poolcirkel tot de Afrikaanse savannes.

Eerder vandaag was er het gerucht dat Apple speciale bonuscontent in AR beschikbaar gaat stellen voor Apple TV+, waarbij een regisseur bijvoorbeeld bij jou in de kamer komt staan om een toelichting te geven. Ook deze natuurdocumentaires zouden daar erg geschikt voor zijn. Een aapje of olifant bij jou in de woonkamer, wie wil dat nou niet?