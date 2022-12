Een Chinese techneut met de naam 'Technology Hunter' heeft bewezen dat Apple best een iMac zonder kin had kunnen maken. Hij heeft het idee niet alleen op de computer uitgewerkt, maar bouwde het ook, inclusief video.

Het ziet er professioneel uit, maar het project bracht wel wat praktische problemen aan het licht. Zo is een verdikking aan de achterkant scherm moeilijker met computergestuurde machines te produceren. Dit maakt de iMac duurder om te produceren, ook omdat het meer tijd kost. Een ander punt is dat de hitte van de componenten op een bepaald deel van het scherm afstraalt, met als gevolg een kortere levensduur van het scherm.

Als kers op de taart maakten ze nog een acryl Apple -logo met achtergrondverlichting, dat doet denken aan de oudere MacBook -modellen. Toen dat klaar was maakten ze ook nog een spacegrijze variant met zwarte schermranden. Daarmee is een ander kritiekpunt opgelost: de iMac van Apple heeft namelijk opvallende witte schermranden en dat vindt niet iedereen mooi.

Die video is hier te zien op de Chinese videowebsite Bilibili. ‘Technology Hunter’ maakt onderdeel uit van Io Technology, waar je normaal gesproken ook video’s over omgebouwde hardware kunt kijken. Nu was de 24-inch iMac aan de beurt: de onderdelen die in de kin zitten werden verplaatst naar de achterkant. Voor deze iMac -mod werd een standaard 24-inch iMac uit elkaar gehaald, waarna het kin-gedeelte dat normaal onder het scherm zit naar de achterkant werd verplaatst.

