Apple is volgens geruchten bezig met een extern beeldscherm, dat goedkoper is dan de huidige Pro Display XDR . Het scherm is op consumenten gericht en wordt een opvolger van het geliefde Thunderbolt Display.

Alles bij Apple komt ooit eens terug. In 2019 schreven we over Apple-producten die een comeback zouden moeten maken en het grootste deel van dat lijstje is vervuld. Alleen op de terugkeer van de AirPort en het Thunderbolt Display zitten we nog te wachten. Het lijkt erop dat die wens in vervulling gaat. Apple is volgens Mark Gurman van Bloomberg bezig met een extern scherm.



Het moet het gebruik van desktop Macs nieuw leven inblazen, bijvoorbeeld als aangesloten scherm om thuis lekker op je MacBook te kunnen werken. Nu ben je daarvoor aangewezen op andere merken zoals LG.

Thunderbolt Display: 2011-2016

Het Thunderbolt Display verscheen in 2011 en kostte duizend dollar. In 2016 stopte Apple ermee, maar ze zijn nog steeds in gebruik. Een groot nadeel is dat de schermen niet Retina zijn, waardoor je beter af bent met een nieuwer product. Maar dan ben je wel aangewezen op het ruim 5.000 euro kostende Pro Display XDR uit 2019. Een goedkoper alternatief heeft Apple niet. De XR wordt extra duur door het feit dat een voet ook nog eens ruim 1.000 euro kost.

Het goedkopere beeldscherm is meer gericht op de gewone consument en niet op de professional. De helderheid en de contrast ratio zal iets lager liggen. Over een prijs is nog niets bekend.