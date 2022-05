iCulture Vandaag: dit was woensdag 4 mei 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op woensdag 4 mei 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

4 mei betekent twee dingen, hoe tegenstrijdig het misschien ook is: dodenherdenking en Star Wars. Onze gidsen met Star Wars-gadgets en Star Wars-games zijn weer up-to-date. Maar we blikken ook weer vooruit op juni, want het is aftellen geblazen tot de WWDC 2022! Vandaag lees je in onze vooruitblik op iOS 16 wat de verwachtingen zijn voor de aankomende iPhone-update. Dat en nog veel meer lees je in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Met deze Star Wars-apps, gadgets en grapjes voor Star Wars Day kom je helemaal in de stemming.

Apps

Zin in een spelletje op deze Star Wars Day? Probeer dan deze Star Wars-games voor iPhone en iPad.

De eindexamens komen er weer aan en deze eindexamen-apps helpen je ontspannen, leren en concentreren.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Nationale-Nederlanden (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Een nieuw ontwerp voor het beleggenoverzicht.

bunq (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.3+) - bunq update 20.0 laat je het Home-tab zelf indelen met mappen en maak elke maand kans op geld met de bunq Jackpot.