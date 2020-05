Ben je gek op Star Wars, dan valt er genoeg te doen met je iPhone of iPad. In de App Store vind je talloze Star Wars-games, die je op elk moment kunt spelen. Of het nu Star Wars Day (4 mei) is of een andere dag van het jaar. We zetten onze favorieten op een rij.

Star Wars-games voor iedereen

Of je nu al jarenlang een enorme Star Wars-fan bent of nog kennis moet maken met deze razend populaire filmserie, met de games uit deze lijst ga je je ongetwijfeld vermaken. In deze lijst van de beste Star Wars-games vind je zowel klassiekers als spin-offs, zoals pinballgames en games met een Star Wars-sausje. May the Force be with you en veel speelplezier!



Zoek je nog meer leuke tips voor Star Wars-fans, dan hebben we een overzicht met Star Wars gadgets, grapjes, stickers, wallpapers en nog veel meer! Let op dat bij games die door externe partijen zijn gemaakt, vaak sprake is van een licentietermijn. Daardoor kan de ondersteuning op een gegeven moment stoppen. Dit geldt voor speelgoed zoals een lichtzwaard, maar ook voor games met een online component. Electronic Arts houdt zich bijvoorbeeld het recht voor om binnen 30 dagen de online ondersteuning van games in te trekken.

Star Wars: Knights of the Old Republic

Knights of the Old Republic verscheen in 2003 op de PC en wordt tot op de dag van vandaag tot de beste Star Wars-games ooit gerekend. De game is afkomstig van BioWare, dezelfde studio die ook verantwoordelijk is voor Mass Effect en Dragon Age. Knights of the Old Republic speelt zich 4.000 jaar voor de eerste Star Wars-film af. In de game ga je samen met een groep karakters uit het universum op pad en voer je naast tactische gevechten ook interactieve gesprekken met talloze personages. De game speelt lekker weg op een touchscreen, al kun je de game ook met een MFi-controller spelen.

Ook verkrijgbaar:

Star Wars: Galaxy of Heroes

Als je meer van de tactiek en RPG’s bent, dan is Star Wars: Galaxy of Heroes wat voor jou. In Galaxy of Heroes stel je een eigen team samen van bekende Star Wars-personages en voer je vervolgens zogenaamde turn based-gevechten tegen andere teams. Om beurten voer je dus aanvallen uit en na iedere knokpartij worden je teamleden sterker en speel je nieuwe vaardigheden vrij. Luke Skywalker, Han Solo, Darth Vader en Chewbacca zijn allemaal van de partij, al kost het wel heel veel tijd om alle personages vrij te spelen zonder geld uit te geven aan Galaxy of Heroes. De game ziet er prachtig uit en is gratis te spelen, al zijn er wel in-app aankopen.

Star Wars Pinball

Star Wars is in zo’n beetje ieder spelgenre vertegenwoordigd en ook de klassieke flipperkast mag daarbij niet ontbreken. Flipper een balletje over het gezicht van Darth Vader en ontdek alle verborgen verwijzingen naar de films in deze vermakelijke pinball-game. Omdat Star Wars Pinball al een tijdje bestaat zijn er inmiddels allerlei verschillende tafels beschikbaar, die je met een in-app aankoop van €1,99 per stuk kunt ontgrendelen. Sommige tafels zijn ook gratis te spelen. Star Wars Pinball is gemaakt door ZEN Studios, een bekende ontwikkelaar die als geen ander weet hoe je een pinballgame moet maken.

Star Wars: Imperial Assault

Dit is een app die je bij het bordspel Star Wars: Imperial Assault moet gebruiken. Dit is een scenario-gebaseerde tactische game, waarbij je gaat vechten. Jij staat aan de kant van de Rebellen, terwijl de app de rol van de Imperials overneemt. Op deze manier kun je op een compleet nieuwe manier samen spelen en samenwerken met je vrienden.

Star Wars Lightsaber Academy

Deze app gebruik je in combinatie met de interactieve Lightsaber, een speelgoedzwaard van Hasbro. Je moet dit zwaard apart aanschaffen. Het zwaard is voorzien van Bluetooth en diverse sensoren, waarmee de snelheid, hoek en accuratesse van je bewegingen gemeten kunnen worden. Vervolgens krijg je die info in de app te zien en leer je (als het goed is) nog beter met je zwaard zwaaien.

Star Wars: Jedi Challenges

Met deze augmented reality-ervaring duik je in de wereld van Star Wars. Je hebt hiervoor ook extra hardware nodig, namelijk de Lenovo Mirage AR-headset, de lightsaber controller en de tracking beacon. Vervolgens ga je proberen een Jedi te worden, dankzij de inzet van augmented reality. Ontdek mysteries in een holografisch universum, laat je leiden door de Archivist en voer op de planeten Naboo, Garel, Lothal, Hoth en Takodana moeilijke opdrachten uit. Ook kun je je vaardigheden met het lichtzwaard oefenen.

LEGO Star Wars: The Complete Saga

Ook voor de jongere gamers onder ons is Star Wars een prachtig universum om te ontdekken. De LEGO Star Wars-games zijn voor deze doelgroep bij uitstek geschikt, al vinden wij ze stiekem zelf ook leuk om te spelen. LEGO Star Wars: The Complete Saga is daarbij onze favoriet. Niet alleen worden de originele zes films op een toegankelijke en komische manier uitgelegd, de gameplay zelf is ook niet al te moeilijk maar wel leuk om te spelen. Door de typische LEGO-humor is dit spel dus ook uitermate geschikt voor oudere spelers, ook als je minder met Star Wars hebt. Het eerste verhaal van de game kan je gratis spelen, maar de overige zijn verkrijgbaar via in-app aankopen. Deze app wordt helaas niet meer zo vaak bijgewerkt.

Ook verkrijgbaar:

LEGO® Star Wars™: The Force Awakens (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 8.0+) - LEGO game over The Force Awakens.

Overige Star Wars-apps