Bij Apple vind je allerlei leuke Star Wars-games, grapjes en gadgets waarmee je helemaal in de stemming komt voor Star Wars Day. Kijk welke leuke robots en drones er te krijgen zijn en hoe je met stickers, selfies en wallpapers laat zien dat jij de grootste fan bent! We hebben ook een lijst met de leukste Star Wars-games voor je.

Alles over Star Wars voor Apple-fans

Apple en Star Wars lijkt een gekke combinatie, maar beide merken hebben meer met elkaar te maken dan je op het eerste gezicht zou denken. Er zijn iPhone-bestuurbare Star Wars-robots, er zijn al jaren allerlei leukste Star Wars-games in de App Store en Siri maakt op verzoek grapjes over Star Wars.

Zelfs bij het design van de AirPods blijkt er een link met Star Wars te zijn: de oordopjes zijn geïnspireerd op de helmen van Stormtroopers. Iedereen weet dat het Star Wars-merk in handen van Disney is en dat Apple altijd nauwe banden met Disney heeft gehad. Hoe kun je de internationale Star Wars Day beter vieren dan met grapjes, games en gadgets? Wij stellen de leukste aan je voor!

Star Wars robots

Misschien heb je ze ooit wel in de Apple Store zien staan: de robotjes die je met de iPhone kunt bedienen. We schreven eerder een leuke review over de R2-D2 robot. Destijds bracht Sphero drie Droids uit, waarmee je samen naar de Star Wars-films kunt kijken. Je kunt zelfs met Star Wars leren programmeren in Swift Playgrounds! Vandaag de dag is Sphero gestopt met de productie van het speelgoed, maar sommige winkels hebben er nog een paar op voorraad.

Deze zijn verkrijgbaar:

R2-D2 Droid (€149,99 bij MediaMarkt)

R2-D2 Droid (€124 bij bol.com)

Een alternatief voor de Sphero robotjes is de Droid Inventor Kit van littleBits (€139,99), waarbij je je eigen R2-D2 in elkaar kunt zetten. Het is bedoeld voor kinderen die met de Droid Inventor-app de robot kunnen programmeren en verschillende missies moeten uitvoeren.

Star Wars drones

Er zijn zelfs Star Wars-drones die je met de iPhone kunt bedienen, zodat je zelf bijvoorbeeld een X-wing kunt besturen. Bij Bol.com bieden ze bijvoorbeeld deze Propel T-65 X-wing aan voor €149,-.

Als je je eens wil verplaatsen in de dark side, dan is deze Propel Tie Fighter misschien iets voor jou. We zagen ‘m op Bol.com voorbij komen voor €99,-.

Star Wars speakers

Ook rondom de laatste productie in de Star Wars-serie is er allerlei grappige merchandise bedacht. Zo kwamen we deze Bluetooth-speaker met baby Yoda tegen bij Bol.com voor €33,-. Of het geluid ook goed is, is een beetje de vraag, maar het ziet er in ieder geval grappig uit! Ben je meer van de klassieke films? Dan is deze C-3PO-speaker misschien iets voor je. Hij kost €115,-, bevat drie speakers en is ook te verbinden aan je iPhone via Bluetooth.

Star Wars-grapjes: Siri geeft leuke antwoorden

De zin ‘I am your father’ zal veel Star Wars-fans bekend in de oren klinken. De Nederlandstalige Siri kent zijn filmklassiekers en weet precies de juiste reactie te geven als je ‘Ik ben je vader’ zegt.

Ook op ‘Mag de kracht bij jou zijn’ heeft Siri een aantal passende antwoorden paraat. Het klinkt misschien wat geforceerd, maar je kunt het ook gewoon in het Nederlands zeggen. Liever in het Engels? Dat kan ook, gewoon met de Nederlandse Siri.

Voor degenen die de beroemde Star Wars-scène niet kennen waar deze uitspraak naar verwijst; hier kun je het fragment nog eens zien (spoiler alert!). Jammergenoeg weet Siri niets leuks over de serie The Mandalorian te zeggen.

Er zijn nog veel meer Siri-grapjes die je kunt proberen en die met heel andere onderwerpen te maken hebben.

De officiële app met augmented reality

Natuurlijk is er ook een officiële Star Wars-app, waarmee je van alles kunt doen. Bijvoorbeeld met augmented reality personages verzamelen uit The Last Jedi. Je kunt ook 3D Star Wars-personages en -schepen ontgrendelen door een quiz te spelen, ook in augmented reality. En als je een VR-bril hebt kun je met deze app ook je laten meeslepen door Jakku Spy. Maak een Star Wars-selfie in een iconisch kostuum, waarbij je in de huid van Prinses Leia (met knotjes!) of in het ingevroren lichaam van Han Solo kruipt. Ook biedt de app nieuws, trailers en meer over aanstaande films.

Star Wars wallpapers

De echte fan heeft natuurlijk een Star Wars wallpaper ingesteld. Je vindt ze overal op internet, maar in het onderstaande artikel hebben we er al een paar voor je op een rijtje gezet.

Star Wars stickers

Er op de iPhone zijn twee plekken waar je Star Wars-stickers kunt vinden, waaronder een verrassende plek: in de Clips-app. In Clips 2.0 voegde Apple Star Wars-stickers toe. Daarnaast kun je de officiële Star Wars-stickers van Disney vinden in iMessage. Snapchat heeft ook filters, lenzen en meer rondom Star Wars.

Star Wars-games

Star Wars is sinds de film The Force Awakens uitkwam alleen maar in populariteit gestegen. Naast de hierboven genoemde zijn er nog veel meer Star Wars-apps en -games verschenen, waarvan er een aantal de moeite waard zijn. Speel bijvoorbeeld Knights of the Old Republic II, een RPG die eerder al op spelconsoles te vinden was en later de overstap maakte naar iOS.

Of kijk eens naar Galaxy of Heroes, een strategische game die onlangs nog een update kreeg. Voor de kleintjes zijn er LEGO Star Wars-games en Angry Birds-spelletjes in Star Wars-stijl. Voor de liefhebbers van flipperen zijn er Star Wars-flipperkasten. Volg het pad van de Jedi, red het universum of speel realtime tegen anderen.

Genoeg keuze dus en in onze lijst met Star Wars games vind je ze allemaal op een rij.

Star Wars films en series kijken

Op Disney+ kijk je naar alle Star Wars-films en bekijk je ook twee seizoenen van de populaire serie The Mandalorian. Er is in de Disney+-app een apart kopje Star Wars waar je alle content vindt die over de wereldberoemde reeks gaat. Naast de films en series zijn er ook andere specials te bekijken en bekijk je de documentairereeks over The Mandalorian.

