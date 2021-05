Op 4 mei zijn we 2 minuten stil tijdens de Dodenherdenking. Leg daarbij ook je smartphone weg, zet hem op stil of Niet Storen , zodat je in alle rust kan herdenken zonder in de verleiding te komen om je iPhone te gebruiken.

Dodenherdenking op 4 mei

We zijn 24 uur per dag met onze smartphone bezig. We moeten continu in contact blijven met vrienden, moeten alle populaire Netflix-series bijhouden en kunnen meepraten over de nieuwste internethype… maar op 4 mei even niet. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept al jaren op om je smartphone tijdens de Nationale Dodenherdenking even twee minuten aan de kant te leggen. Met zo min mogelijk afleiding kun je even stilstaan bij de mensen die voor jouw vrijheid zijn gevallen.



2 minuten stilte voor Dodenherdenking

Even je mond houden lukt meestal wel tijdens herdenkingen, maar de verleiding is groot om dan toch even stiekem op je iPhone-scherm te kijken. Herdenken kan toch ook terwijl je een spelletje aan het spelen bent? Nou nee, vindt het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Ook het openbaar vervoer, radio en tv staan stil bij de Dodenherdenking zodat je met volledige aandacht kunt herdenken.

Meldingen van apps kunnen de stilte verstoren en je in de verleiding brengen om toch even je iPhone erbij te pakken. Door je iPhone te muten zorg je er in ieder geval voor dat geluidjes jouw herdenking niet verstoren.

De initiatiefnemers willen dat je respect laat zien voor de mensen die voor de vrijheid zijn gesneuveld, door ook je smartphone 2 minuten niet te gebruiken. Je mag zelf weten of je de iPhone weglegt, op stil zet of helemaal uitschakelt. Je kan eventueel je iPhone op niet storen zetten of helemaal uitschakelen, zodat je geen trillingen krijgt.

Doe zelf een oproep voor 2 minuten stilte

Wil je anderen laten weten dat je stilstaat bij de Dodenherdenking en oproepen om hetzelfde te doen, dan kun je dat bijvoorbeeld met een tweet, Instagram- of Facebook-bericht doen. Uiteraard doe je dat ruim vóór 20:00 uur.

