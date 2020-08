Je krijgt in Apple Kaarten in iOS 14 de mogelijkheid om zelf locaties aan te bevelen, te beoordelen en foto's te uploaden. Nu is Apple nog afhankelijk van diensten van derden.

Locaties zoals hotels, restaurants, musea, winkels en meer hebben in Apple Kaarten een sterbeoordeling, om aan te geven hoe deze locatie gewaardeerd wordt. Apple gebruikt hiervoor diensten van derden, zoals Yelp. In de meest recente beta van iOS 14 is ontdekt dat Apple dit systeem gaat inruilen voor een eigen beoordelingssysteem. Apple heeft de functie nog niet eerder aangekondigd, maar is nu onverwachts opgedoken in de beta.



Apple Maps krijgt beoordelingssysteem voor locaties

Momenteel lijkt de functie nog niet voor iedereen beschikbaar te zijn en werkt het ook nog niet met alle locaties. Zodra het voor jou in de beta beschikbaar is, zie je een introductiescherm waarin het nieuwe beoordelingssysteem uitgelegd wordt. Je kan plaatsen beoordelen waar je bent geweest, bijvoorbeeld met een duimpje omhoog of omlaag. Bij het geven van een duimpje kan je nog aangeven hoe je individuele aspecten van de locatie beoordeelt, zoals de producten en de service.

Bij elke beoordeling kan je ook foto’s uploaden. Deze verschijnen dan ook voor andere gebruikers, zoals nu ook het geval is. Bij het geven van beoordelingen en het uploaden van foto’s wordt de informatie gekoppeld aan jouw Apple ID, maar je persoonsgegevens worden uiteraard niet openbaar gemaakt. Hiermee wil Apple het systeem zo betrouwbaar mogelijk maken. Ook je geschatte locatie wordt verstuurd, om ervoor te zorgen dat je alleen beoordelingen kan geven voor plekken waar je daadwerkelijk geweest bent.

Of het beoordelingssysteem wereldwijd beschikbaar komt of alleen uitgerold wordt in de VS, is nu nog niet bekend. Apple zit nog vol in de transitie van het vervangen van het kaartmateriaal. De nieuwe kaarten zijn door Apple zelf verzameld. Onlangs startte Apple al met de verbeterde kaarten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Door nu ook het beoordelingssysteem voor locaties zelf te maken, is Apple nog minder afhankelijk van diensten van derden.