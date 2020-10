iCulture Vandaag: dit was vrijdag 9 oktober 2020

Het was me het dagje wel qua geruchten! Hou je niet van spoilers, dan raden we aan om nu te stoppen met lezen, want er is nogal wat uitgelekt over de toekomstige producten. Zo zijn bijna alle specs en releasedata van de iPhone 12-serie uitgelekt, kregen we te horen hoe duur de AirPods Studio wordt en wanneer de AirTags komen én wanneer we de eerste Mac met Apple Silicon kunnen verwachten. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!





iCulture is genomineerd voor App van het Jaar Net als voorgaande jaren is er ook in 2020 weer een verkiezing van Website van het Jaar. We zijn dit jaar genomineerd in de categorie App van het Jaar. Er is dit jaar zware competitie en we hebben dan ook je steun extra hard nodig. Kunnen we op jouw stem rekenen? Net als voorgaande jaren is er ook in 2020 weer een verkiezing van Website van het Jaar. We zijn dit jaar genomineerd in de categorie App van het Jaar. Er is dit jaar zware competitie en we hebben dan ook je steun extra hard nodig. Kunnen we op jouw stem rekenen? Je kunt stemmen tot en met 16 oktober en maakt daarbij kans op mooie prijzen. Zo kun je een Sonos Play:5 en één van de vijf cadeaubonnen van bol.com winnen. Je kunt ook een weekend in een viersterrenhotel winnen ter waarde van €350. Breng hier je stem uit op iCulture



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Google werkt aan een goedkopere Nest-thermostaat met handgebaren.

Apps

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

SketchAR: learn how to draw (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.0+) - Nu met AI-portretten.

, iOS 12.0+) - Nu met AI-portretten. Pause: daily mindfulness (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 13.0+) - Deze versie dimt het scherm terwijl je je ogen gesloten hebt.