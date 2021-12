iCulture Vandaag: dit was vrijdag 3 december 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op vrijdag 3 december 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Voor het eerst geeft Apple cadeaus weg via Apple Music. Met ‘From Apple Music With Love‘ krijgen abonnees muzikale cadeautjes van beroemde artiesten. Verder in het nieuws: een slim stopcontact van IKEA (ÅSKVÄDER), maar helaas nog niet in Nederland. Heb jij er oren naar? Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Vandaag krijg je de McClockface app gratis bij Indie App Santa.

Voor wie nog een gedicht moet schrijven: met deze rijm- en gedichten-apps sla je geen flater.

Bekijk de leukste Sinterklaas apps in deze gids. Het is bijna Pakjesavond!

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

CoronaCheck (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Je kunt nu 1 vaccinatie combineren met een positieve testuitslag voor een volledig vaccinatiebewijs.

Pokémon GO (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 13.0+) - Het spel werkt nu op 120 Hz op een iPhone 13 Pro (Max).

, iOS 13.0+) - Het spel werkt nu op 120 Hz op een iPhone 13 Pro (Max). Signal: privéberichtenapp (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Doneren aan Signal kan nu ook in de app.

Mini Metro (€3,99, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Een grote update met nieuwe levels en uitdagingen!