Apple raadt webcamschuifjes af vanwege kans op schermbreuk

Er zijn inderdaad gevallen geweest, waarbij het scherm is gebroken door een webcamschuifje. De schermbreuk kan optreden omdat de ruimte tussen het scherm en het toetsenbord heel nauwkeurig is uitgemeten, terwijl een webcamschuifje wat extra dikte toevoegt. Het gaat om kleine plastic stickers met een schuifmechanisme, waarmee je je camera kan afdekken om te voorkomen dat een app stiekem via de camera meekijkt. In plaats van een plastic schuifje zouden Apple-gebruikers moeten vertrouwen op het groene ledlampje naast de camera van de MacBook. Deze licht op als de camera actief is.



“Mac-notebooks zijn ontworpen om uw privacy te beschermen en hebben daarom een indicatielampje, zodat u weet wanneer de camera is ingeschakeld”, is te lezen in het supportdocument. Omdat sommige mensen verplicht zijn een dergelijke webcam-cover van hun werkgever te gebruiken, suggereert Apple dat je in dit soort gevallen de cover moet verwijderen voordat je de laptop sluit. Dat kan lastig zijn. Een stuk dunne tape zou in dat geval beter zijn dan een hard stukje plastic. Volgens Apple mag het niet dikker zijn dan een gemiddeld stuk printerpapier, oftewel 0,1mm. Ook raad Apple af om covers te gebruiken die lijmresten achterlaten.

In Systeemvoorkeuren kun je zien welke apps toegang hebben tot de camera. Je kunt voor elke app ook de cameratoegang weer intrekken.