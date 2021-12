iCulture Vandaag: dit was vrijdag 10 december 2021

Na Spotify Wrapped probeert Instagram het ook. In de Instagram Playback 2021 stel je een hoogtepunt van jouw jaar in Stories samen. En er is meer nieuws in app-land: navigatie-app TomTom rommelt met de prijzen. Wordt het nou duurder of goedkoper? Er is ook ander nieuws, bijvoorbeeld over de merknaam macOS Mammoth. Apple lijkt dit te kiezen voor een toekomstige Mac-update. Ook hebben we weer een nieuwe review voor je klaar staan én een aantal handige tips. Dit en meer lees je op iCulture!



Lees in onze VOCOlinc Ripple review wat wij van deze HomeKit-geurverspreider vinden.

Apps

Met deze kerstkaartenapps stuur je een kaartje vanaf je iPhone of iPad.

Deze update wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Buienradar - weer (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.3+) - Buienradar heeft nu de Weerzine, een online magazine over het weer.

In Firefox 95 zitten optimalisaties om het stroomverbruik te verminderen.