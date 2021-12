Microsoft heeft een eigen gamestreamingdienst genaamd xCloud en wilde dit dolgraag beschikbaar stellen op de iPhone en iPad. Maar na een korte test besloot Microsoft te stoppen met het overzetten van de xCloud-gamedienst, omdat Apple allerlei eisen stelt die recht tegen het principe van gamestreamingdiensten in gaan. Zo wil Apple dat elke game apart te downloaden is in de App Store, in plaats van één alles-in-één app zoals Netflix. Microsoft kwam vervolgens met een tegenaanbod door exclusieve Xbox-games naar de iPhone en iPad te brengen.



Microsoft wilde exclusieve Xbox-games op iOS

Dit blijkt uit interne e-mails die in handen gekomen zijn van The Verge, als onderdeel van de rechtszaak tussen Apple en Epic Games. Lori Wright van Microsoft heeft diverse keren met het App Store-team gesproken om de xCloud-dienst naar iOS te brengen. Microsoft kwam met diverse argumenten waarom het onhandig is om individuele apps beschikbaar te stellen en waarom dat een slechte ervaring oplevert voor gebruikers. Zo zou Microsoft honderden apps individueel moeten onderhouden en bugfixes uit moeten brengen als er iets veranderd aan de gamestreamingtechniek. Bovendien zouden de beginschermen van gebruikers overspoeld worden met appicoontjes.

Bekijk ook Apple legt uit waarom gamestreamingdiensten verboden zijn, Microsoft reageert Apple legt uit waarom diensten als Microsoft xCloud niet op iOS mogen verschijnen. De voornaamste reden is dat de diensten zich niet aan de regels van de App Store kunnen houden. Microsoft spreekt zijn ongenoegen uit over deze strenge regels, die niet gelden voor andere streamingdiensten.

Als tegenaanbod stelde Microsoft voor om één app uit te brengen waar de techniek voor gamestreaming in verwerkt zit, waar de andere individuele games dan gebruik van kunnen maken. Hierdoor hoeft de techniek niet in alle individuele apps verwerkt te worden, waardoor je de games dus ook niet allemaal hoeft te updaten als er een bug gefixt wordt. Ook zijn de games daardoor kleiner. Om Apple zover te krijgen om hierin mee te gaan, stelde Microsoft voor om ‘exclusieve Xbox AAA-titels naar iPhone en iPad te brengen’, als aanvulling op de Game Pass-catalogus. Je zou dan dus voor een eenmalig bedrag Halo Infinite kunnen spelen op je iPhone, zo was de redenatie. Het was dus vooral een lokkertje om Microsofts gamestreamingdienst naar de iPhone te brengen op een manier waar Microsoft zelf tevreden mee was.

Maar Apple ging hier niet in mee. Uiteindelijk heeft Microsoft moeten uitwijken naar een webversie. In april startte de beta en sinds de zomer is de Xbox cloudgamingdienst officieel beschikbaar, maar dan dus gewoon via de browser. Google’s Stadia-dienst maakt ook gebruik van deze omweg.