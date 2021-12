Eerder werd al bekend dat Snapchat en Facebook zich niet aan de afspraken houden en Apple’s anti-trackingmaatregelen (App Tracking Transparency, ATT) omzeilen om toch data te kunnen verzamelen. Nu is er meer bekend over hoe ze dat aanpakken. Ze gebruiken daarvoor een loophole in de richtlijnen, zo ontdekte The Information. Daardoor kunnen ze geaggregeerde gebruikersdata blijven verzamelen. De richtlijnen verbieden het volgen van gebruikers en het linken van gebruikers en device-data tussen verschillende apps en diensten. Apple heeft echter niet duidelijk gedefinieerd wat ‘linken’ inhoudt.



Daardoor kunnen de makers van dergelijke apps toch nog data uitwisselen waarmee ze later gebruikers kunnen identificeren. Bijna 80% van de iOS -gebruikers hebben het cross-platform tracken uitgeschakeld, maar door deze ruime interpretatie worden ze alsnog gevolgd. Zo heeft Snap een workaround bedacht die ‘Advanced Conversions’ wordt genoemd. Daarmee ontvangen ze gedetailleerde data van reclamebedrijven over de activiteiten van individuele iOS -gebruikers.

Op die manier kan Snap efficiënter reclames inzetten, ook als een gebruiker heeft gevraagd om geen data te delen met Snap. Het bedrijf weet bijvoorbeeld of een gebruiker een bepaalde reclame heeft gezien en wat hij/zij daarna heeft gedaan. Snap kan deze data analyseren en de resultaten delen met adverteerders. Technisch gezien doet Snap daarmee aan tracking van gebruikers, maar het bedrijf vindt dat het Apple’s App Tracking Transparency-regels niet overtreedt.

Google en Facebook gebruiken soortgelijke methodes, ontdekte The Information. Ook zij leggen data van gebruikers vast, die daar niet om hebben gevraagd. Facebook wilde geen reactie geven, terwijl Google zegt dat ze ervan overtuigd zijn binnen de richtlijnen te opereren.

Apple knijpt een oogje dicht

Apple heeft ontwikkelaars eerder gewaarschuwd dat ze ATT niet mogen proberen te omzeilen, anders dreigt verbanning uit de App Store. Wat Apple zelf van deze nieuwe ontdekkingen vindt? Dat blijft helaas wat onduidelijk. In een verklaring gaf Apple aan dat ze enorm veel steun van privacy-voorvechters en regulators hebben gekregen als het om ATT gaat. En dat een gebruiker zelf moet bepalen welke data hij/zij deelt met anderen. In een eerder artikel van The Financial Times (paywall) bleek dat Apple het omzeilen van de regels oogluikend toestaat. Daaruit bleek bijvoorbeeld dat Snap investeerders heeft verteld dat ze een “completer en realtime beeld” van hun reclamecampagnes krijgen, ongeacht of een gebruiker tracking heeft in- of uitgeschakeld.

Maar als de richtlijnen zo gemakkelijk te omzeilen zijn, zit er voor mensen die geen data willen delen maar één ding op: geen gebruik maken van de genoemde apps en diensten.