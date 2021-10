Samen met onder andere iOS 15.1, heeft Apple nu ook watchOS 8.1 vrijgegeven. De afgelopen maand is Apple druk geweest met het testen van de update, al zijn er geen grote vernieuwingen toegevoegd. De update draait dan ook voornamelijk om bugfixes, al zijn er ook een paar kleine aanpassingen gedaan.



watchOS 8.1 beschikbaar

In watchOS 8.1 heeft Apple het algoritme voor het detecteren van vallen verbeterd tijdens workouts. Je kan nu zelfs in de instellingen aangeven dat je alleen valdetectie wil gebruiken tijdens het doen van een workout. Dit is bijvoorbeeld handig als je normaal gesproken nooit valt, maar tijdens een workout een verhoogde kans hebt door enthousiast bewegen. Ook worden de COVID-19 vaccinatiekaarten van Wallet ondersteund. Dit werkt echter alleen met bepaalde staten in Amerika. Gelukkig zijn er wel andere manieren om een Wallet-kaart te maken van je vaccinaties, zoals met de app Pass4Wallet.

Ook alleen voor de VS en een aantal andere landen: Fitness+ werkt nu met SharePlay. Daarmee kan je via FaceTime met maximaal 32 anderen tegelijk een workout doen. Je gebruikt daarvoor je iPhone of iPad met iOS 15.1 voor het FaceTime-gesprek en de Apple TV met tvOS 15.1 om de workouts te bekijken. Apple heeft tot slot ook nog wat bugs opgelost, waaronder met het always-on scherm. In sommige gevallen werd de tijd niet goed weergegeven terwijl je je pols omlaag hield.

Releasenotes watchOS 8.1

Hieronder vind je de volledige releasenotes van watchOS 8.1:

watchOS 8.1 bevat de volgende verbeteringen en probleemoplossingen voor je Apple Watch: Verbeterde algoritmen om een val tijdens work-outs te detecteren en een optie om valdetectie alleen in te schakelen tijdens work-outs (Apple Watch Series 4 en later)

Met ondersteuning voor COVID-19-vaccinatiekaarten kun je verifieerbare vaccinatiegegevens laten zien vanuit Wallet

Met ‘Altijd aan’ werd bij sommige gebruikers de tijd niet nauwkeurig weergegeven wanneer hun pols omlaag werd gehouden (Apple Watch Series 5 en later) Raadpleeg voor meer informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple de volgende website: https://support.apple.com/HT201222

watchOS 8.1 downloaden

Om de update uit te voeren, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone:

Ga naar Mijn Watch > Algemeen. Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload. Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.

Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, houd je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan lang uur duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het vereist om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.

Je kan ook direct updaten via de Apple Watch zelf:

Open de Instellingen-app op de Apple Watch. Ga naar Algemeen > Software-update. Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update. Tik op Downloaden. Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch.

Lukt het installeren niet? Voor watchOS installatieproblemen, lees je ons bijbehorende artikel.

